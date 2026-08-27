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Potpukovnik ruske vojske poginuo u eksploziji automobila u Sankt Peterburgu, objavio je lokalni novinski portal Fontanka, prenosi Moskou Tajms.

Eksplozija se dogodila oko 10 časova po lokalnom vremenu u blizini supermarketa u naselju Sušari. Supruga oficira je takođe bila u automobilu i teško je povređena, javila je Fontanka.

Preliminarni izveštaji ukazuju da je improvizovana eksplozivna naprava eksplodirala unutar vozila.

Policijske vlasti nisu odmah komentarisale incident.

(Kurir.rs/Moscow Times)

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