Eksplozija se dogodila oko 10 časova po lokalnom vremenu u blizini supermarketa
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EKSPLOZIJA U PUTINOVOM RODNOM GRADU! Poginuo potpukovnik ruske vojske, žena teško povređena (VIDEO)
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Potpukovnik ruske vojske poginuo u eksploziji automobila u Sankt Peterburgu, objavio je lokalni novinski portal Fontanka, prenosi Moskou Tajms.
Eksplozija se dogodila oko 10 časova po lokalnom vremenu u blizini supermarketa u naselju Sušari. Supruga oficira je takođe bila u automobilu i teško je povređena, javila je Fontanka.
Preliminarni izveštaji ukazuju da je improvizovana eksplozivna naprava eksplodirala unutar vozila.
Policijske vlasti nisu odmah komentarisale incident.
(Kurir.rs/Moscow Times)
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