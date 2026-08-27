NEPALU PRETI NOVA KATASTROFA, BRANA MOŽE DA PUKNE SVAKOG ČASA! Kineska vojska poslala HITNO upozorenje, evo šta se stvorilo na planini (VIDEO)
Snimci dronom koje je objavila kineska državna televizija CCTV pokazuju da se na nepalskoj strani granice, nedaleko od prelaza Đirong, iza odrona formiralo novo jezero koje se širi.
Procenuje se da se u njemu trenutno nalazi oko dva miliona kubnih metara vode, a već je počelo da se preliva. Tokom naredna tri dana u njega bi moglo da se slije još oko tri miliona kubnih metara vode, zbog čega postoji visok rizik od pucanja prirodne brane.
Ako bi ona popustila, velika količina vode mogla bi ponovo naglo da se izlije niz dolinu koja je već teško stradala u katastrofalnoj poplaviu sredu.
Kineska vojska: Padine mogu da se uruše u svakom trenutku
Kineska vojska upozorava i da okolne planinske padine mogu da se uruše u svakom trenutku, kao i da postoji opasnost od novih odrona i bujica.
Čen Si iz kineske vojne jedinice zadužene za područje Đironga rekao je da su putevi oko graničnog prelaza potpuno uništeni. Bageri i druga mehanizacija pokušavaju da otvore prolaz ka pogođenom području, ali deo spasilačkih snaga zbog opasnosti od novih odrona za sada ostaje u pripravnosti.
Kiša dodatno otežava operaciju. Đirong se nalazi u strmoj himalajskoj dolini, a put ka graničnom prelazu prolazi uz padine koje su nakon poplave i odrona izuzetno nestabilne.
Gotovo 1.500 ljudi i dalje se smatra nestalima
U katastrofi koja je u sredu pogodila Nepal i kineski Tibet poginulo je najmanje 165 ljudi, dok se gotovo 1.500 osoba i dalje smatra nestalima. Među njima je najmanje 800 stranaca. Samo u Nepalu nestalo je 826 ljudi, među kojima je gotovo 600 stranih turista.
Poplava je pogodila područje kroz koje prolazi važna ruta između Katmandua i Lase, a u vreme katastrofe tamo su se nalazili brojni turisti i hodočasnici koji su putovali ka svetoj planini Kailaš.
Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživelima i dostavljaju pomoć hiljadama ljudi koji su ostali odsečeni nakon što su voda, blato i stene odneli puteve i mostove. Kineske ekipe istovremeno pokušavaju da probiju pristup graničnom području Đironga, jednom od najteže pogođenih mesta.
Katastrofu nije izazvao zemljotres
Katastrofa je počela u sredu ujutru, kada se u Himalajima urušio donji deo glečera. Ogromna masa leda i stena srušila se u dolinu i pokrenula tok blata, kamenja i vode, koji se zatim velikom brzinom spustio rečnim sistemom prema Nepalu.
Prve informacije govorile su da je urušavanje možda izazvao zemljotres, ali je američki Geološki zavod (USGS) naknadno zaključio da zemljotresa nije bilo. Seizmički signal koji su instrumenti registrovali proizvelo je samo urušavanje ogromne količine leda i stena, nakon čega je nastao razorni tok materijala.
Upravo zato novo jezero iznad pogođenog područja predstavlja dodatnu opasnost. Prirodne brane nastale od zemlje i stena mogu biti veoma nestabilne, a nastavak kiše povećava količinu vode koja se zadržava iza njih. Kineske vlasti zbog toga upozoravaju da opasnost za područje Đironga nije prestala ni nakon prolaska prvog katastrofalnog talasa.