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Snimci dronom koje je objavila kineska državna televizija CCTV pokazuju da se na nepalskoj strani granice, nedaleko od prelaza Đirong, iza odrona formiralo novo jezero koje se širi.

Procenuje se da se u njemu trenutno nalazi oko dva miliona kubnih metara vode, a već je počelo da se preliva. Tokom naredna tri dana u njega bi moglo da se slije još oko tri miliona kubnih metara vode, zbog čega postoji visok rizik od pucanja prirodne brane.

Ako bi ona popustila, velika količina vode mogla bi ponovo naglo da se izlije niz dolinu koja je već teško stradala u katastrofalnoj poplaviu sredu.

Kineska vojska: Padine mogu da se uruše u svakom trenutku

Kineska vojska upozorava i da okolne planinske padine mogu da se uruše u svakom trenutku, kao i da postoji opasnost od novih odrona i bujica.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia

Čen Si iz kineske vojne jedinice zadužene za područje Đironga rekao je da su putevi oko graničnog prelaza potpuno uništeni. Bageri i druga mehanizacija pokušavaju da otvore prolaz ka pogođenom području, ali deo spasilačkih snaga zbog opasnosti od novih odrona za sada ostaje u pripravnosti.

Kiša dodatno otežava operaciju. Đirong se nalazi u strmoj himalajskoj dolini, a put ka graničnom prelazu prolazi uz padine koje su nakon poplave i odrona izuzetno nestabilne.

Gotovo 1.500 ljudi i dalje se smatra nestalima

U katastrofi koja je u sredu pogodila Nepal i kineski Tibet poginulo je najmanje 165 ljudi, dok se gotovo 1.500 osoba i dalje smatra nestalima. Među njima je najmanje 800 stranaca. Samo u Nepalu nestalo je 826 ljudi, među kojima je gotovo 600 stranih turista.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Poplava je pogodila područje kroz koje prolazi važna ruta između Katmandua i Lase, a u vreme katastrofe tamo su se nalazili brojni turisti i hodočasnici koji su putovali ka svetoj planini Kailaš.

Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživelima i dostavljaju pomoć hiljadama ljudi koji su ostali odsečeni nakon što su voda, blato i stene odneli puteve i mostove. Kineske ekipe istovremeno pokušavaju da probiju pristup graničnom području Đironga, jednom od najteže pogođenih mesta.

1/5 Vidi galeriju Posledice bujičnih poplava na granici Nepala i kineskog regiona Tibet Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Katastrofu nije izazvao zemljotres

Katastrofa je počela u sredu ujutru, kada se u Himalajima urušio donji deo glečera. Ogromna masa leda i stena srušila se u dolinu i pokrenula tok blata, kamenja i vode, koji se zatim velikom brzinom spustio rečnim sistemom prema Nepalu.

Prve informacije govorile su da je urušavanje možda izazvao zemljotres, ali je američki Geološki zavod (USGS) naknadno zaključio da zemljotresa nije bilo. Seizmički signal koji su instrumenti registrovali proizvelo je samo urušavanje ogromne količine leda i stena, nakon čega je nastao razorni tok materijala.

1/5 Vidi galeriju Kajlaš na Himalajima, sveta planina u hindusitičkoj veri Foto: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia, Shutterstock, Shankar Bhujel / imago stock&people / Profimedia