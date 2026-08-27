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Kamera je zabeležila zastrašujući trenutak u kom građevinski radnici u Nepalu beže spasavajući sopstvene živote dok ka njihovom gradilištu nadire silovit poplavni talas.

Na dramatičnom snimku, koji je zabeležio jedan od radnika, vidi se grupa kako žurno napušta most na rečnoj obali u trenutku kada primećuju da se ka njima kreće bujica. Ogroman talas blatnjave vode juri prema gradilištu, podižući gustu prašinu i prskajući na sve strane dok se kreće zabrinjavajućom brzinom, pri čemu se procenjuje da su talasi dostizali visinu i do 15 metara.

"O, Bože, o, Bože...", čuje se panični uzvik radnika koji se okreće i beži ka uzvišenju. Panika se brzo proširila grupom, dok je drugi muškarac vikao: "Beži, beži!", a njegove kolege su se u trku pele uz brdo kako bi izbegle nadošlu vodenu stihiju.

Na snimku se jasno vidi kako se bujica obrušava na obale reke i sa sobom nosi gomile otpada, dok autor snimka beži na sigurno zajedno sa svojim timom.

Čovek koji je zabeležio ove prizore kasnije je prebačen na bezbedno helikopterom, nakon čega je objavio novi video-snimak koji prikazuje prave razmere pustoši ostavljene na gradilištu.

Do sada poginulo 270 ljudi, preko 800 nestalo - među njima i jedna osoba iz Srbije.

Strahuje se da su hiljade ljudi izgubile život u katastrofalnim poplavama koje su u sredu pogodile Nepal, dok spasilačke ekipe u gotovo nemogućim uslovima pokušavaju da dopru do preživelih. Do sada je pronađeno najmanje 270 tela, dok se više od 800 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Spasioci neprekidno rade na terenu, pružajući pomoć preživelima i tragajući za nestalima.

Nacionalni odbor za turizam u Nepalu saopštio je danas da je među 826 nestalih i jedna osoba iz Srbije.

Svedoci opisuju užasavajuće prizore klizišta i poplava koji su razorili ovo područje. Silovita bujica vode, blata i ruševina protutnjala je duž granice sa Tibetom, brišući pred sobom čitava sela, puteve i ključnu infrastrukturu.

1/5 Vidi galeriju Posledice bujičnih poplava na granici Nepala i kineskog regiona Tibet Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Klizište koje je pogodilo tibetanski okrug Đirong dostiglo je dubinu od skoro 1,5 metara, dok se njegova ivica proteže čak 2,5 kilometara od graničnog prelaza. Prema navodima kineske državne televizije CCTV, ovo značajno otežava dalji tok spasilačkih akcija.

Zbog ekstremno visokog vodostaja reka, spasilaci se suočavaju sa velikim poteškoćama prilikom sletanja helikopterima u najteže pogođenim zonama. U nepalskom okrugu Rasuva, jednom od žarišta katastrofe, zabeleženi su prizori u kojima se mostovi urušavaju i nestaju pod silinom vodene stihije. Lokalni zdravstveni radnik opisao je situaciju u ovom regionu kao potpunu katastrofu.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Nepal i Kina proglasili vanredno stanje

Nepal i Kina su proglasili vanredno stanje, a nepalski zvaničnici uputili su apel Indiji i Kini za pružanje dodatne pomoći dok se potraga i spasavanje nastavljaju u sve težim uslovima.

Aktivirale su se i Ujedinjene nacije, koje su mobilisale svoje zalihe i ljudstvo kako bi pomogle nepalskim timovima u pretrazi sravnjenih sela duž reke Bhotekoši.

1/9 Vidi galeriju Poplave u Nepalu Foto: -UGC / AFP / Profimedia, Niranjan Shrestha/AP, -UGC / AFP / Profimedia