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Nakon što je ovog meseca u blizini ukrajinskog teretnog aviona parkiranog na aerodromu u Lajpciguu Nemačkojpronađen dron pun eksploziva, snimci sigurnosnih kamera pokazali su da je dron udario u krilo aviona.

Čini se da je puka sreća što dron nije eksplodirao. Od tada su se pojavili detalji za koje nemački zakonodavci kažu da ukazuju na to da je na aerodromu, glavnom teretnom čvorištu koje koriste i evropski i NATO vojni avioni, planiran ozbiljan napad.

Kancelar Fridrih Merc obećao je da će imenovati počinioca, a spekulacije su se usredsredile na Rusiju. Sve je veća zabrinutost da Moskva eskalira kampanju sabotaža protiv evropskih zemalja, u nadi da će odvratiti saveznike NATO-a od pomoći Ukrajini. Ruska invazija na Ukrajinu velikih razmera počela je u februaru 2022. godine.

Lajpcig Foto: Sebastian Willnow/DPA

- To je mogla da bude potpuna katastrofa, ozbiljan vojni napad na nemački aerodrom - rekao je Konstantin fon Noc, nemački poslanik i član odbora koji nadzire nemačke bezbednosne službe.

- Čista je slučajnost što se katastrofa nije dogodila - rekao je Niko Lange, politički konsultant koji je ranije bio šef kabineta u nemačkom Ministarstvu odbrane, piše "Vašington post".

Do utorka je nemačka vlada nastojala da umanji značaj incidenta. Neki nemački političari i bezbednosni stručnjaci kritikovali su Merca jer je oklevao čak i da nagovesti da Rusija stoji iza napada.

Drugi evropski bezbednosni zvaničnici i bivši visoki nemački bezbednosni funkcioneri rekli su da incident odgovara jasnom obrascu verovatne ruske agresije koja se odvija širom Evrope.

Lajpcig Foto: FILIP SINGER/EPA

- Čini se veoma verovatnim da je Rusija počinilac u slučaju Lajpcig - rekao je Arndt Frajtag fon Loringhoven, bivši zamenik direktora nemačke Savezne obaveštajne službe, objašnjavajući da svoj stav zasniva na nedavnim obrascima ponašanja Rusije, gde "širom Evrope postoji ogroman porast hibridne agresije u svim sferama".

Postrojenja za snabdevanje Ukrajine oružjem u Italiji, Bugarskoj, Estoniji i Slovačkoj suočila su se ovog meseca sa misterioznim eksplozijama, požarima i pokušajima podmetanja požara.

- Naravno, to tek treba dokazati - rekao je Frajtag fon Loringhoven.

- Ruski napad na Evropu nije nešto što će se dogoditi u budućnosti. To se događa sada - rekao je letonski premijer Edgars Rinkevičs.

Na dan kada je pronađen eksplozivni dron, drugi dron sudario se sa teretnim avionom koji nije mogao da sleti nakon što je aerodrom u Lajpcigu zatvoren zbog prvog incidenta.

Incident na aerodromu u Lajpcigu Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Nemački mediji su ove nedelje izvestili da je treći dron pronađen 10 dana kasnije na polju u blizini aerodroma, zajedno sa tragovima vojnog eksploziva.

Nemačka vlada, međutim, nije optužila Rusiju, a nemačko savezno tužilaštvo nije odgovorilo na zahtev za komentar. Na konferenciji za novinare prošle nedelje, prilikom otvaranja novog centra za bezbednost od dronova, ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint rekao je da je incident u Lajpcigu povezan "sa različitim scenarijima napada".

- Lajpcig nije izolovan slučaj, već deo veće mreže - rekao je Dobrint.

Istovremeno je odbio da potvrdi medijske navode da bi Rusija mogla da stoji iza napada, rekavši da ne može da pripiše odgovornost "na osnovu sumnji". Ranije je rekao da naoružani dron predstavlja "novi nivo opasnosti".

1/8 Vidi galeriju Nemački kancelar Fridrih Merc na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Merc je u utorak prvi put komentarisao neuspešni napad, rekavši da se Nemačka "sve više našla na meti" napadača koji su bili spremni da izazovu ozbiljnu materijalnu štetu ili čak povrede i smrt. Ali ni on nije identifikovao počinioce, rekavši samo da će "platiti" i da će "uskoro" predstaviti dodatne nalaze.

Frajtag fon Loringhoven rekao je da oklevanje može imati svoju cenu.

- Dovoljno znamo o Rusiji da znamo da oni veoma pažljivo proučavaju kako reagujemo na takve stvari - rekao je bivši nemački obaveštajni zvaničnik.