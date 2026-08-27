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Autonomni region Bugenvil u Papui Novoj Gvinejiu četvrtak je napravio korak bliže mogućoj nezavisnosti, pošto se parlament te zemlje priprema da razmotri rezultate neobavezujućeg referenduma na kojem su se birači ubedljivom većinom izjasnili za otcepljenje.

Stanovnici Bugenvila, koji se sastoji od dva glavna i nekoliko manjih ostrva i ima oko 370.000 stanovnika, na referendumu 2019. godine sa 97,7 odsto glasova podržali su nezavisnost.

Međutim, bile su potrebne godine pregovora između nacionalne i regionalne vlade da bi se prešlo na sledeću fazu.

Parlament Papue Nove Gvineje mora da ratifikuje rezultat referenduma kako bi on stupio na snagu, a dve strane su ovog meseca postigle dogovor da parlament počne da ga razmatra u četvrtak. Datum glasanja još nije objavljen.

Lideri Bugenvila, gde pokret za nezavisnost postoji već decenijama, postavili su cilj da dobiju veću samoupravu u septembru 2027. godine, a punu suverenost 2030. godine.

Težnje Bugenvila ka nezavisnosti uglavnom proizlaze iz dugogodišnjih sporova oko kontrole prihoda od sada zatvorenog rudnika bakra i zlata Panguna, kao i iz građanskog rata koji je trajao deceniju i odneo hiljade života.