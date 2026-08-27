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Istražitelji pretpostavljaju da su u letelici bili instruktor letenja i njegov učenik, ali identitet dvojice mladih muškaraca još nije definitivno potvrđen, preneo je Špigl.

Olupina jednomotornog aviona Tecnam P2002 JF pronađena je na dubini od oko 160 metara, a očekuje se da će biti izvučena u subotu, rekao je portparol policije. Prema navodima oe24, u kokpitu su pronađena i dva tela.

Prema podacima platforme za praćenje letova Flightradar24, avion je poleteo iz Salcburga, a podaci o letu prestali su da se emituju nakon oko pola sata.

Jezero Aterze kod Salcburga u Austriji Foto: Google Earth

Prema bazi podataka austrijske kontrole letenja Austrokontrol, avionom upravlja austrijska škola letenja, koja nije bila dostupna za komentar i nije se oglašavala povodom nesreće. Policija još nije saopštila mogući uzrok pada.

Očevidac je za austrijski emiter ORF rekao da je video avion kako gubi kontrolu.

- Pogledao sam desno i video beli avion kako dolazi brzinom munje, spiralno se spuštajući nadole i padajući u vodu - rekao je američki turista. Letelica je odmah potonula.