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Šolja kafe u starom jezgru Damaska postala je izabrani simbol globalne ekonomske reintegracije Sirije.

Sirijski predsednik Ahmed al Šara, u pratnji guvernera centralne banke Mohameda Safvata Raslana, prislonio je Visa karticu na terminal u kafiću na snimku koji je objavio zvanični vladin profil kako bi obeležio odluku Vašingtona da ukloni zemlju sa svoje crne liste terorizma, piše Euronews.

"Više od 15 godina ova jednostavna transakcija bila je nemoguća", navodi se u pratećoj objavi.

Raslan je nazvao skidanje sa liste "istorijskim korakom koji zemlji vraća njeno prirodno mesto u globalnom ekonomskom sistemu".

Koje su sankcije ukinute?

Američko Ministarstvo spoljnih poslova u ponedeljak je ukinulo oznaku Sirije kao države sponzora terorizma, čime je okončan status koji je bio na snazi od 1979. godine.

Odluka je stupila na snagu nakon 45-dnevne revizije u Kongresu, koju je američki predsednik Donald Tramp pokrenuo u julu kada je obavestio poslanike.

Ova odluka doneta je istovremeno sa uklanjanjem grupe Hajat Tahrir al-Šam, bivše paravojne formacije koja je vodila ofanzivu koja je dovela do pada al-Asadovog režima u Siriji, sa specijalne liste globalnih terorističkih organizacija.

Većina američkih sankcija ukinuta je i ranije. Sveobuhvatni program završen je sredinom 2025. godine, a Kongres je u decembru 2025. ukinuo Caesar Act, svoj najstroži režim sekundarnih sankcija, u okviru zakona o vojnom budžetu.

Međutim, sama oznaka terorizma nosila je ograničenja na finansijske transakcije koja su nastavila da odvraćaju banke i investitore.

Američko Ministarstvo finansija u međuvremenu je potvrdilo da američke finansijske institucije mogu pružati usluge sirijskim klijentima, obrađivati uplate u kojima učestvuju sirijske banke i uspostavljati korespondentske odnose.

Taj potez "pomoći će u podsticanju dodatnih investicija u Siriju kako bi se promovisala politička i ekonomska stabilnost", izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.

1/4 Vidi galeriju Skot Besent Foto: Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Skidanje sa liste zapravo predstavlja "zeleno svetlo" za investicije u obnovu zemlje, navodi Telimer, istraživačka kuća za tržišta u nastajanju sa sedištem u Dubaiju, koja očekuje da će od obnovljenog pristupa sistemu SWIFT najviše profitirati bankarstvo, tehnologija i telekomunikacije.

Mere i dalje ostaju na snazi protiv saradnika zbačenog diktatora Bašara al-Asada, kršilaca ljudskih prava i trgovaca kaptagonom, a Sirija se i dalje nalazi na sivoj listi Radne grupe za finansijsku akciju (FATF) G7 zbog zabrinutosti u vezi sa pranjem novca.

Stav Evropske unije

Brisel je pratio korake SAD kada je u pitanju ukidanje sankcija Siriji.

Evropski savet ukinuo je sve ekonomske sankcije u maju 2025. godine, zadržavajući samo one uvedene iz bezbednosnih razloga, uključujući naoružanje i tehnologiju koja bi se mogla koristiti za unutrašnju represiju nad stanovništvom.

Ove godine otišlo se i korak dalje.

Savet je 11. maja ponovo u potpunosti aktivirao Sporazum o saradnji između EU i Sirije, koji je bio delimično suspendovan od 2011. godine, i održao prvi politički dijalog na visokom nivou sa Damaskom od perioda pre građanskog rata.