Slušaj vest

Svini, koji je važio za jednog od najozloglašenijih britanskih serijskih ubica, osuđen je zbog ubistva svoje dve bivše devojke, Melise Halsted i Pole Filds.

Svini (69) je sebe nazivao "Lovcem na skalpove", nakon što je raskomadana tela žena bacao u kanale bez njihovih glava, šaka i stopala.

Njihova tela pronađena su u razmaku od deset godina, u Engleskoj i Holandiji, a policija je sumnjala da je ubio i druge bivše partnerke koje godinama niko nije video. Iako je ispitivan zbog nestanka još tri bivše devojke, protiv njega nikada nije podignuta optužnica.

Veruje se da je Svini preminuo 14. avgusta u zatvoru Vajtmur u Kembridžširu, nakon borbe sa rakom.

- Ovo su bili stravični zločini i naše misli ostaju uz žrtve i njihove najmilije. Kao i kod svih smrti u pritvoru, Ombudsman za zatvore i uslovni otpust sprovodi istragu i bilo bi neprimereno dalje komentarisati pre završetka istrage - rekao je portparol zatvorske službe.

Svini, koji je po zanimanju bio stolar, hvalio se svojim nasiljem kroz jezive slike i stihove pronađene u njegovom domu. Na jednoj slici, na kojoj je bila prikazana krvava sekira, nazvao je sebe "Lovcem na skalpove".

Bivša manekenka Melisa Halsted (33), poreklom iz SAD, ubijena je 1990. godine. Njeno raskomadano telo bačeno je u kanal u Roterdamu u Holandiji. Identifikovana je tek 18 godina kasnije pomoću DNK analize, ali njena glava i šake nikada nisu pronađene.

Delovi tela Pole Filds (31) pronađeni su u šest putnih torbi koje su plutale Regentovim kanalom u Kamdenu, u severnom Londonu, u februaru 2001. godine. Njena glava, šake i stopala i dalje nisu pronađeni.

Osim dva ubistva, Svini je sekirom napao i svoju tadašnju devojku, medicinsku sestru Deliju Balmer, koju je od sigurne smrti spaslo to što je komšija stigao da joj pomogne. Nakon napada, Svini je šest godina bio u bekstvu.

Kada je konačno uhvaćen, policija je pronašla jezive crteže na kojima je sebe prikazivao kao Satanu, kao i delove ženskih tela. Na jednom crtežu, nazvanom "Lovac na skalpove", prikazana je ženska lobanja koja visi sa pojasa.

Kada je uhapšen 2010. godine, detektivi su utvrdili da je Svini bio opsednut ubijanjem i komadanjem tela svojih žrtava.