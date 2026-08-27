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Rusija je danas upozorila da bi mogla izvesti napade na britanske vojne ciljeve unutar i izvan Ukrajine kao odgovor na ukrajinske napade na ciljeve unutar Rusije pomoću britanskih krstarećih raketa dugog dometa.

Upozorenje, koje je na konferenciji za novinare u Moskvi prenela portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, bilo je do sada najoštrije ove vrste upućeno iz Rusije Britaniji, članici NATO-a i čvrstoj saveznici Ukrajine.

Zaharova je izjavila da je London "na korak" od toga da postane pravno saučesnik u onome što je nazvala "terorizmom" protiv ruskih civila, dodavši da bi to imalo "katastrofalne posledice" ukoliko Britanija ne promeni kurs.

"Više puta smo upozoravali da bi svi britanski vojni objekti i oprema u Ukrajini i van njenih granica mogli biti meta kao odgovor na ukrajinske udare na rusku teritoriju izvedene britanskim oružjem", rekla je ona.

1/15 Vidi galeriju Marija Zaharova Foto: EPA Maxim Shipenkov, EPA Yuri Kochetkov, EPA Anatoly Maltsev

"Predlažemo da britansko rukovodstvo još jednom pažljivo analizira situaciju i da odmah, na najodlučniji i najnedvosmisleniji način, odustane od neprijateljske, agresivne linije, koja može samo... stvoriti rizik od eskalacije sukoba na potpuno novi nivo", navela je Zaharova.

Zaharova je izdala ovo upozorenje dan nakon što je Rusija optužila Ukrajinu da je ispalila britanske rakete "Storm šedou" na tržni centar u gradu Donjecku na istoku Ukrajine, koji se nalazi pod ruskom kontrolom, u napadu u kojem su, prema navodima Moskve, ranjeni civili, uključujući i decu.

Foto: Printskrin Youtube

Kremlj je u ponedeljak saopštio da Britanija metodično "doliva ulje na vatru" nakon što je London objavio da će Kijevu omogučiti pristup poverljivoj tehnologiji kako bi započeo sopstvenu proizvodnju krstarećih raketa "Storm šedou", sposobnih za izvođenje napada duboko unutar teritorije Rusije.