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Tokom pretresa stana u varšavskoj četvrti Vola, istražitelji su pronašli tri komada vatrenog oružja i pripadajuću municiju, piše Ukrajinska pravda, pozivajući se na Evropsku pravdu.

Informaciju o hapšenjima na društvenoj mreži X potvrdio je poljski ministar unutrašnjih poslova Marčin Kervinjski.

- Uhapšena su tri ruska državljanina čečenskog porekla. U stanu u varšavskoj četvrti Vola pronađeno je ilegalno vatreno oružje i municija - objavio je Kervinjski.

Prema pisanju poljskog portala Onet, uhapšeni su muškarci starosti 21, 25 i 42 godine. Na zahtev Okružnog tužilaštva Varšava-Vola, 42-godišnjaku je određen pritvor u trajanju od tri meseca i preti mu zatvorska kazna od šest meseci do osam godina.

Protiv 25-godišnjeg uhapšenog pokrenut je postupak deportacije iz zemlje, dok je najmlađi, 21-godišnjak, pušten na slobodu nakon što je ispitan u svojstvu svedoka.

Do hapšenja je došlo prošlog vikenda, nakon što su poljske bezbednosne službe dobile operativne informacije o mogućem delovanju organizovane kriminalne grupe.

Ova akcija odvija se u senci niza nasilnih i sumnjivih događaja povezanih sa ruskim državljanima na teritoriji Poljske. Podsetimo, 15. juna 2026. godine u poljskom gradu Bjalja Podlaska, u Lublinskom vojvodstvu, ubijen je ruski umetnik Semjon Skrepecki, poznat po oštrim kritikama Vladimira Putina.

Napadač mu je prišao na ulici i dva puta pucao u njega, a kada je Skrepecki pao na tlo, ubica mu je prišao i iz neposredne blizine ispalio još tri hica.

Nedavno je u stanu u Varšavi pronađeno i telo ruskog opozicionog aktiviste Sergeja Vlasenka, ali obdukcija u tom slučaju nije pokazala povrede koje bi ukazivale na nasilnu smrt ili umešanost trećih osoba.