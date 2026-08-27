U nizu požara koji su izbili širom Alžira život je izgubilo 12 ljudi, saopštio je ministar unutrašnjih poslova, lokalnih vlasti i saobraćaja te zemlje, Said Sajud
Planeta
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- Broj žrtava je velik. Samo u provinciji Bedžaja imamo šest osoba u kritičnom stanju koje se nalaze na intenzivnoj nezi - rekao je ministar tokom posete povređenih u bolnici Suk El Tenin u Bedžaji, prenosi alžirski El Kabar.
Kako je naveo, požari su pod kontrolom u većini država, sa izuzetkom država Bedžaja i Džidžel.
Portal El Šoruk je preneo da je, počev od srede popodne, izbio 131 požar, uglavnom na istoku zemlje, prema podacima službi Civilne zaštite.
(Kurir.rs/Agencije)
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