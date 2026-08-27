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Na Međunarodnom aerodromu u Kuala Lumpuru otkriveno je telo u stanju raspadanja u stajnom trapu aviona, nakon što je osoblje osetilo jak smrad. Posmrtni ostaci su se u odeljku za točkove nalazili oko 72 sata, a avion je na aerodrom sleteo iz Tokija u 6:30 ujutru.

Radnici su primetili neprijatan miris iz odeljka, a po otvaranju su zatekli telo i odmah obavestili nadležne. Forenzička istraga je u toku. Prema prvim procenama, reč je o osobi u dvadesetim godinama koja je nosila belu košulju i farmerke. Žrtva nije imala lična dokumenta, a pol još nije utvrđen. Istražitelji pretpostavljaju da se osoba sakrila u stajni trap tokom neke od ranijih etapa leta.

Odeljak u koji se točkovi uvlače nakon poletanja nosi ogromne rizike za slepe putnike - od ekstremne hladnoće i nedostatka kiseonika, do opasnosti od drobljenja mehanizmom, zbog čega se ovakvi pokušaji skoro uvek završavaju fatalno.

Ovaj slučaj podseća na incident iz juna 2026. godine, kada je u odeljku za točkove aviona Air Arabia na letu iz Maroka za London pronađen mrtav muškarac. Prema nalazima suda u Horšamu, on je preminuo od posledica srčanog udara, hipoksije i hipotermije. Telo je otkrio inženjer na aerodromu Getvik nakon što je primetio traku za pakovanje kako visi iz odeljka.