TELO U STANJU RASPADANJA PRONAĐENO U AVIONU! Šok na međunarodnom aerodromu, radnici zatekli UŽASAN prizor: Nadležni sumnjaju na OVO
Na Međunarodnom aerodromu u Kuala Lumpuru otkriveno je telo u stanju raspadanja u stajnom trapu aviona, nakon što je osoblje osetilo jak smrad. Posmrtni ostaci su se u odeljku za točkove nalazili oko 72 sata, a avion je na aerodrom sleteo iz Tokija u 6:30 ujutru.
Radnici su primetili neprijatan miris iz odeljka, a po otvaranju su zatekli telo i odmah obavestili nadležne. Forenzička istraga je u toku. Prema prvim procenama, reč je o osobi u dvadesetim godinama koja je nosila belu košulju i farmerke. Žrtva nije imala lična dokumenta, a pol još nije utvrđen. Istražitelji pretpostavljaju da se osoba sakrila u stajni trap tokom neke od ranijih etapa leta.
Odeljak u koji se točkovi uvlače nakon poletanja nosi ogromne rizike za slepe putnike - od ekstremne hladnoće i nedostatka kiseonika, do opasnosti od drobljenja mehanizmom, zbog čega se ovakvi pokušaji skoro uvek završavaju fatalno.
Ovaj slučaj podseća na incident iz juna 2026. godine, kada je u odeljku za točkove aviona Air Arabia na letu iz Maroka za London pronađen mrtav muškarac. Prema nalazima suda u Horšamu, on je preminuo od posledica srčanog udara, hipoksije i hipotermije. Telo je otkrio inženjer na aerodromu Getvik nakon što je primetio traku za pakovanje kako visi iz odeljka.
Povodom tog događaja, portparol aerodroma Getvik izjavio je da su njihove hitne službe intervenisale 16. juna 2026. godine oko 11:30 sati odmah po uočavanju incidenta, pruživši podršku policiji Saseksa i mrtvozorniku, uz izrazi saučešća pogođenima.
(Kurir.rs/Sun/Foto:Ilustracija)