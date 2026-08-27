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Uhapšena su dvojica pljačkaša u Nepalu, a policija je na društvenim mrežama objavila uznemirujući snimak na kojem se vidi kako uzimaju predmete sa tela čoveka nastradalog u katastrofalnoj bujičnoj poplavi, a čiji je prikaz zamagljen.

- Uhvaćeni - napisala je policija, očigledno kao upozorenje drugima da ne slede njihov primer.

Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu sa Tibetom (Kinom) odnele su najmanje 353 života u Nepalu, dok se gotovo 1.500 osoba i dalje vodi kao nestalo.

Među nestalima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Na kineskoj strani granice vlasti tragaju za 558 ljudi, među kojima je 260 stranih državljana. Spasilačke ekipe u Nepalu uspele su da pronađu deo nestalih, uključujući oko 100 indijskih turista i 25 kineskih radnika.

1/17 Vidi galeriju Akcija spasavanja nakon razorne poplave u Nepalu Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

Katastrofu je, prema podacima američkog Geološkog zavoda (USGS), izazvalo urušavanje glečera i ogromna bujica blata, kamenja i drugog materijala.

1/6 Vidi galeriju Među nestalima u Nepalu i jedna osoba iz Srbije Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia