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Dva prijatelja Britanca su poginula tokom planinarenja po ekstremnoj vrućini u planinskom vencu Vadi Nakab u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Aran Martinson (33) iz Eseksa i Kasijus Njutn (34) iz Dorseta pronađeni su mrtvi 18. jula nakon što su krenuli na planinarenje na temperaturama koje su dostizale skoro 50 stepeni Celzijusa.

Obojica su živeli i radili u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i krenuli su na planinarenje oko 7 sati ujutru. Njihova tela su pronađena između 3 i 5 kilometara od njihovog automobila, na udaljenosti od oko 350 metara.

Njutnova supruga, koja je bila u Velikoj Britaniji, prijavila je njegov nestanak nakon što je nije kontaktirao nakon početka planinarenja.

Otvarajući istragu o smrti u Istražnom sudu Eseksa u Čelmsfordu, islednica Mišel Braun je rekla da su privremeni uzroci smrti bili srčani i respiratorni zastoj.

Faktori koji su doprineli njihovoj smrti uključivali su nagli porast telesne temperature, otkazivanje organa i toplotni stres izazvan izlaganjem visokim temperaturama.

"Izgleda da su bili na rekreativnoj ruti koja nije zahtevala opremu za penjanje. Dakle, to je bila pešačka ruta", rekao je Braun.

Spasioci su pronašli muškarce kako leže na leđima, okružene velikim stenama. Njihova tela su prebačena u bolnicu u Ras al Hajmi, ali lekari nisu uspeli da ih spasu.

Obojica su živela u luksuznom odmaralištu u Ras al Hajmi, oko 120 kilometara severno od Dubaija.

Martinson, otac troje dece, nedavno se preselio u to područje da bi radio za globalnu kompaniju. Njegova supruga ga je opisala kao izuzetno ambicioznog i vrednog čoveka koji je bio uzbuđen zbog novog poglavlja u svojoj karijeri.

Njutn je bio amaterski fudbaler iz Pula i od njega su se oprostili klubovi za koje je igrao. Klub Nacionalne lige, Istli, rekao je da su duboko šokirani njegovom smrću.