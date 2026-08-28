Slušaj vest

Mrak iza zatvorenih vrata Kremlja nikada nije bio gušći, a ulozi nikada veći. Dok zvanični mediji izveštavaju o hladnim odnosima i blokadi dijaloga, iza kulisa se odigrava drama epskih razmera.

U Moskvu su, pod velom stroge tajnosti, ušli šef američke CIA-e i prvi čovek vatikanske diplomatije. A cilj je sastanak sa Vladimirom Putinom o kojem javnost ne sme da zna ništa. Ali ono što je usledilo iznenadilo je i najiskusnije obaveštajce: odmah nakon njihovog odlaska, Putin je potpisao tri tajna dekreta pod tajanstvenim brojevima 605, 606 i 607!

Više o ovim temama za emisiju "Puls Srbije" govorili su Tomislav Kresović, novinar i publicista i Ljuban Karan, nekadašnji potpukovnik KOS-a.

- Prvo, ovakva delegacija šefa CIA, koji praktično nije klasični obaveštajac, već čovek koji se bavio nekretninama i biznisom, ali sada pokriva obaveštajnu mrežu, uz predstavnika Vatikana, govori o najznačajnijem interesu Trampa da u razgovoru sa vrhom ruske politike postigne određenu vrstu konsenzusa o sprečavanju šireg globalnog sukoba. Pre svega mislim na zaoštravanje odnosa Rusije i Velike Britanije kao nuklearne sile, ali i ostalih članica NATO-a koje vode proksi rat protiv Rusije. Ovo više nije samo rat između Ukrajine i Rusije, već sukob Zapada, odnosno NATO-a i Rusije, koji je prerastao u međunarodni rat širih razmera - rekao je Kresović.

Foto: Kurir Televizija

Vatikan ima svoju ulogu

Ukazao je na značaj Vatikana i njegove diplomatske mreže u međunarodnim odnosima.

- Drugo, treba da se podsetimo da Vatikan ima jednu od najjačih diplomatija i obaveštajnih mreža. Svuda gde su prisutni sveštenici, fratri, Opus Dei i čitava mreža uticaja, prisutna je i jaka diplomatija Vatikana. Vatikan je bio posrednik i u Jugoslaviji, kao i u sukobu na Kosovu i Metohiji, preko organizacije Sveti Euđenio. Interes Vatikana je, budući da je još 1984. godine potpisao sporazum sa Reganom o saradnji Vatikana sa američkom politikom, bio da kroz politiku meke moći ostvaruje svoje ciljeve. Vrlo brzo je uspostavljena i saradnja sa CIA, između ostalog preko pape Jovana Pavla Drugog - kaže on.

Karan smatra da je neobično ćutanje oko sastanka namerno izazvano kako bi podstaklo brojne spekulacije i dodatno pojačalo strah javnosti.

- Kada velike obaveštajne službe žele nešto da sakriju, onda se to sakrije tako da o tome ne razglaba ceo svet. Velike tajne se ne čuvaju ćutanjem, već legendiranjem. Izmisli se određeni razlog zbog kojeg su se sastali, pa se onda više niko ne pita šta je prava pozadina tog susreta, iako ona zapravo može biti potpuno drugačija. Međutim, ovo ćutanje je, po mom mišljenju, namerno isprovocirano kako bi ceo svet počeo da istražuje, razmišlja šta se dogodilo i pravi sopstvene verzije, čime se dodatno stvara određena vrsta straha - naveo je Karan.

Ljuban Karan, bivši kontraobaveštajac Foto: Kurir Televizija

- Ovaj sastanak troje aktera, uključujući i Vatikan, ponovo pokazuje celom svetu ko su gospodari rata i mira. To su velike sile, a ne Nemačka ili, da tako kažem, pribaltičke zemlje. One neće inicirati svetski rat. O tome će odlučivati velike sile, kao što su uvek i odlučivale. I to je poruka ovog sastanka. Namerno je napravljena određena zbrka kako bi se sada svaka država pitala o čemu su oni razgovarali. A oni su sigurno razgovarali o budućim planovima. Još na Aljasci su započeli svoj dijalog, koji se, po meni, sada realizuje. Postoji mnogo ometača, pre svega među evropskim elitama i liderima koji su uglavnom rusofobični i koji su upravo na toj politici došli do izražaja i vlasti. Pogledajte šta su uradili Evropi. Upropastili su je tim izolacijama, svađama i nepotrebnim sukobima - za Kurir televiziju, objasnio je Karan.

01:16 KREMLJ, CIA I VATIKAN ZA ISTIM STOLOM! Analitičari analizirali šta se krije iza susreta Amerikanaca, Vatikana i Putina: "Velike tajne se ne čuvaju ćutanjem" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs