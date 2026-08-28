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Lopovi u Španiji opljačkali su Blago iz Viljene, impresivnu zbirku zlatnih artefakata iz bronzanog doba, koja je opisana kao najznačajnije praistorijsko blago pronađeno u Evropi, u poslednjoj u nizu velikih pljački visokog profila širom kontinenta.

Pljačka 66 predmeta, od kojih je većina izrađena od zlata, dogodila se u četvrtak ujutru u španskom gradu Viljena i trajala je svega nekoliko minuta, saopštili su zvaničnici.

"Alarm u Muzeju Viljena oglasio se oko 5.20 ujutru", rekao je portparol gradske uprave, dodajući da su lopovi napustili zgradu do 5.24. Operacija je bila "izuzetno brza i profesionalna", rekao je portparol.

"Uzeli su veći deo blaga", rekao je gradonačelnik Viljene Fulhensio Serdan novinarima, glasom koji je podrhtavao.

Većina predmeta ukradena

Lokalni mediji naveli su da je među malobrojnim predmetima koje su lopovi ostavili bilo tri srebrne posude, narukvica i deo ukrasa sa bastón del reyezuelo, odnosno "kraljevske palice", praistorijskog ceremonijalnog žezla.

"Potpuno smo očajni, čak se i tresem. Istina je da za nas iz Viljene ovo predstavlja ogroman udarac. To je deo našeg nasleđa, našeg bogatstva", rekao je gradonačelnik.

Blago staro oko 3.000 godina

Blago, koje je arheolog Hose Marija Soler otkrio 1963. godine, sastoji se od 29 narukvica, 11 činija, tri boce i drugih predmeta koji datiraju iz oko 1000. godine pre nove ere. Od maja 2024. godine bilo je izloženo u Muzeju Viljena.

Iako je većina predmeta napravljena od zlata, neki su izrađeni od srebra, gvožđa, ćilibara i drugih materijala. Istraživanja su pokazala da su pojedini predmeti verovatno napravljeni od retkog gvožđa meteorskog porekla.

Vrednost zlata oko 1,7 miliona evra

Iako je vrednost blaga neprocenjiva, samo zlato vredi oko 1,7 miliona evra, prema rečima gradonačelnika.

Lopovi su stigli u nekoliko vozila i, prema svemu sudeći, ušli u muzej kroz prozor, izjavio je zamenik predstavnika španske vlade u Alikanteu Manuel Pineda. Svi bezbednosni sistemi su se aktivirali, a portparol Viljene istakao je da u muzeju nije bilo propusta.

Neposredno pre pljačke, aktivirao se alarm u gradskom sportskom centru. Vlasti istražuju da li je reč o namernoj diverziji kojom su lopovi pokušali da skrenu pažnju sa muzeja.

Mauro Hernandez, profesor arheologije na Univerzitetu u Alikanteu i stručnjak za ovo blago, ocenio je da je pljačka bila pažljivo isplanirana.

"Veoma dobro su to isplanirali. Znali su kako da to izvedu, kako da postupaju i kako da pobegnu", rekao je Hernandez za televiziju Cadena SER.

Europol upozorava na nove kriminalne mreže

U izveštaju objavljenom početkom nedelje, evropska policijska agencija Europol navela je da su države članice u poslednje vreme primetile pomak "ka nasilnim metodama i metodama zasnovanim na upotrebi sile", što bi moglo ukazivati na uključivanje novih kriminalnih mreža usmerenih na određene vrste kulturnih dobara.

"Čini se da neki lopovi uhapšeni u nedavnim slučajevima koordiniraju svoje aktivnosti po potrebi, često angažovani lokalno putem društvenih mreža i kanala za trenutnu komunikaciju, bez prethodnih međusobnih veza", navodi se u izveštaju.