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U napadu u školi u Brandenburgu život su izgubile dve osobe, prenosi agencija dpa. Policija je uhapsila osumnjičenog, dok tačan broj povređenih i dalje nije poznat.

Napad se odigrao u ranim popodnevnim satima u kampusu privatne škole "Docemus", u opštini Gozen-Noj Citau na samoj granici s Berlinom. Prema pisanju lista "Märkische Allgemeine", hitne službe su alarmirane oko 13.45 časova nakon što je policija primila više uzastopnih poziva u pomoć.

Mladić (19) osumnjičen za ubistvo bivše devojke

Stradali su učenica (18) ove škole i muškarac (30), koji je ubijen dok je pokušavao da zaustavi napadača.

Osumnjičeni je 19-godišnji bivši momak nastradale devojke i on se trenutno nalazi u pritvoru. Još uvek se utvrđuje da li je mladić bio trenutni ili bivši učenik te škole.