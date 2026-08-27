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Mlada žena, sahranjena na severu Poljskepre gotovo 400 godina sa gvozdenim srpom postavljenim preko vrata i katancem pričvršćenim za nožni prst, pružila je naučnicima nove tragove o tome ko je bila i zašto je njena zajednica strahovala čak i nakon smrti.

Arheolozi su grob otkrili 2022. godine u blizini sela Pjenj na severu Poljske. Žena, kojoj su istraživači dali nadimak Zosija, sahranjena je na neobičan način: oštrica srpa bila je postavljena preko njenog grla, dok je trouglasti katanac bio pričvršćen za palac njenog levog stopala.

Veruje se da su takve mere imale za cilj da spreče mrtve da ustanu iz groba i naude živima. U Evropi 17. veka zajednice pogođene bolestima, glađu i drugim katastrofama ponekad su krivicu pripisivale mrtvima i primenjivale posebne načine sahranjivanja kako bi osigurale da tela ostanu u grobovima.

Sada su istraživači sa Odeljenja za arheologiju Univerziteta Nikola Kopernik u Torunju sproveli prvu sveobuhvatnu naučnu analizu Zosijinih ostataka.

Koristeći DNK testiranje, izotopsku analizu, kao i ispitivanje njenog skeleta i sačuvanih delova pogrebnog tekstila, istraživači su pokušali da utvrde ko je bila, odakle je poticala i zašto je sahranjena uz tako neobične mere predostrožnosti.

Rezultati pokazuju da je Zosija imala između 17 i 19 godina kada je umrla. Istraživači veruju da je možda poticala iz bogate porodice. U blizini njene glave pronašli su delove svile koji su sadržali niti od čistog zlata i srebra, što je za to vreme bio izuzetno luksuzan materijal.

Otkriće je posebno zanimljivo jer, prema navodima istraživača, čak ni pogrebna odeća pripadnika poljske kraljevske porodice iz istog perioda, uključujući kralja Sigismunda III Vasa, nije sadržavala ovakve niti od čistog zlata. Na njenim ostacima nisu pronađeni jasni znaci povreda ili bolesti koji bi mogli da objasne uzrok njene smrti.

Hemijska analiza njenih zuba ukazuje na to da je verovatno odrasla u istom širem području u kojem je kasnije i sahranjena. Njena mitohondrijska DNK, koja se nasleđuje po majčinoj liniji, takođe je ukazala na mogućnost genetske povezanosti sa stanovništvom severne Evrope, uključujući Skandinaviju.

Istraživači su, međutim, upozorili da dokazi nisu dovoljni da se sa sigurnošću utvrdi njeno poreklo. Zosijin grob, označen kao Grob 75, samo je jedan od brojnih neobičnih ukopa pronađenih na ovom groblju, gde su arheolozi do sada identifikovali 101 grob.

Među otkrićima je bilo i dete sahranjeno licem okrenutim ka zemlji, što je opisano kao mogući "vampirski" ukop, kao i skelet postavljen u položaj koji podseća na raspeće. Oko glava nekih pokojnika pronađeno je kamenje, dok su u drugim grobovima otkriveni srpovi ili katanci.

Lokacija groblja takođe bi mogla da bude značajna. Nalazi se izvan sela i daleko od crkve, što bi, prema mišljenju istraživača, moglo da ukazuje na to da su neki od tamo sahranjenih ljudi smatrani društveno marginalizovanim, devijantnim ili potencijalno opasnim.

Još jedna neobična karakteristika jeste odsustvo katoličkih verskih simbola. Istraživači veruju da je ovo možda bilo protestantsko groblje. Katanci su pronađeni i na jevrejskim grobljima u Poljskoj, ali autori studije smatraju da Zosijina sahrana nije bila jevrejska.

Za sada glavna misterija ostaje nerešena: zašto je naizgled bogata tinejdžerka izazivala toliki strah da su ljudi iz njene zajednice preko njenog vrata stavili oštricu i praktično "zaključali" njeno telo u grobu?