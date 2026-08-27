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Broj poginulih u poplavama u Nepalu povećan je na 359, dok se više od 1.300 ljudi vode kao nestali, većinom stranih državljana, saopštila je danas nepalska policija.

Spasioci užurbano tragaju za preživelima nakon što se područje na granici Nepala i Kine našlo naputu razorne bujične poplave, preneo je BBC.

Stručnjaci smatraju da uzrok poplava nije bio zemljotres, već "urušavanje glečera i pokretanje bujice nanosa" izražavajući zabrinutost zbog mogućeg "drugog i trećeg talasa" koje bi mogli da izazovu nanosi u rekama.

Srpski državljanin jedan je od više od 1.300 ljudi koji se vode kao nestali nakon bujičnih poplava u pograničnom području Kine i Nepala, izazvanih urušavanjem glečera na Tibetu, objavila je danas Nacionalna turistička organizacija Nepala.

Mnogi nestali su stranci koji su se u pogođenom području nalazili na planinarenju ili hodočašću do svetog hinduističkog mesta.

Kurir.rs/BBC

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