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Rusija će upotrebiti čitav arsenal pravnih sredstava za zaštitu svojih interesa

Rusija će upotrebiti čitav arsenal pravnih sredstava za zaštitu svojih interesa

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Korišćenje zamrznute ruske imovine od strane Zapada za podršku Ukrajini bilo bi nezakonito, a takvi pokušaji povukli bi za sobom pravne posledice, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

"To bi bile nezakonite radnje i one bi imale svoje pravne posledice", naglasio je.

Portparol Kremlja napomenuo je da će Rusija upotrebiti čitav arsenal pravnih sredstava za zaštitu svojih interesa u slučaju pokušaja korišćenja ruske imovine zamrznute na Zapadu.

"Rusija će upotrebiti čitav arsenal pravnih sredstava za zaštitu svojih interesa i za pravno gonjenje onih koji su takve odluke doneli i sproveli", istakao je Peskov, odgovarajući na pitanje kako Kremlj ocenjuje inicijativu Švedske, Holandije, Španije i Poljske da obnove rad na korišćenju zamrznute ruske imovine za podršku Ukrajini.