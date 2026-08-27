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Telo neidentifikovane osobe u farmerkama i beloj majici pronađeno je u stajnom trapu aviona - prostoru na donjem delu letelice u koji se tokom leta uvlače točkovi, kada je danas sleteo na aerodrom u Kuala Lumpuru u Maleziji, iz Japana.

Telo su otkrili avio-tehničari ubrzo nakon što je avion iz Tokija sleteo, oko 6.30 ujutru po lokalnom vremenu, piše Indipendent. Zaposleni na aerodromu osetili su neprijatan miris koji je dopirao iz stajnog trapa, a kada su otvorili odeljak, unutra su zatekli telo. Slučaj su odmah prijavili aerodromskoj policiji, koja je na mesto događaja pozvala forenzičku ekipu Kraljevske malezijske policije.

Veruje se da je reč o osobi u dvadesetim godinama. Prema prvim rezultatima istrage, nesrećna osoba je najverovatnije preminula više od 72 sata pre nego što je pronađena. Kod stradale osobe, čiji pol još nije saopšten, nisu pronađena nikakva lična dokumenta.

Posle ovog otkrića, vlasti su saopštile da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdio identitet preminule osobe i tačan uzrok smrti.

Slične tragedije događale su se i ranije. Telo nepoznatog muškarca pronađeno je u stajnom trapu aviona kompanije "Er Arabija" na letu iz Maroka u junu tekuće godine. Istraga je kasnije pokazala da je preminuo od posledica zastoja srca, do kog je došlo usled nedostatka kiseonika i jakog smrzavanja.

Još jedan sličan slučaj zabeležen je u decembru 2024. godine, kada je u stajnom trapu aviona kompanije "Junajted erlajns" po sletanju iz Čikaga takođe otkriveno telo muškarca.