Tokom posete komandnom mestu, Gerasimov je "proverio napredak borbenih misija i primio izveštaje od komandanata korpusa",
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo
RUSKI KOMANDANT POHVALIO USPEHE VOJSKE: Načelnik Generalštaba Gerasimov posetio snage na ukrajinskom frontu
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Načelnik Generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov posetio je vojnike koji se bore na ukrajinskom frontu i pohvalio njihove uspehe u Donjeckoj oblasti, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane na društvenim mrežama.
Tokom posete komandnom mestu, Gerasimov je "proverio napredak borbenih misija i primio izveštaje od komandanata korpusa", navelo je ministarstvo na Telegramu.
Gerasimov je "istakao uspehe ruskih snaga u oslobađanju Donjecke Narodne Republike i postavio ciljeve za buduće akcije".
Kurir.rs/Agencije
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