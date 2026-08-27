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Načelnik Generalštaba oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov posetio je vojnike koji se bore na ukrajinskom frontu i pohvalio njihove uspehe u Donjeckoj oblasti, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane na društvenim mrežama.

Tokom posete komandnom mestu, Gerasimov je "proverio napredak borbenih misija i primio izveštaje od komandanata korpusa", navelo je ministarstvo na Telegramu.

Gerasimov je "istakao uspehe ruskih snaga u oslobađanju Donjecke Narodne Republike i postavio ciljeve za buduće akcije".

Kurir.rs/Agencije

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