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Prema navodima Kijeva, Moskva pooštrava mere regrutacije i prinude zbog sve većih gubitaka na frontu i usporavanja prijavljivanja ljudi za služenje vojske po ugovoru.

Podaci ukrajinske obaveštajne službe ukazuju na to da Rusija priprema planove za dodatni talas mobilizacije tokom 2026. i 2027. godine, saopštila je Kancelarija predsednika Ukrajine.

Ruske vlasti navodno planiraju da ove godine regrutuju 300.000 ljudi, a još 300.000 sledeće godine.

U izveštaju se navodi da je dodatni talas mobilizacije odgovor ruskog političkog rukovodstva na gubitak inicijative u ratu, stalni rast gubitaka ljudstva na frontu i značajno usporavanje regrutovanja vojnika po ugovoru širom regiona.

- Gubici Rusije u ljudstvu od januara do jula 2026. godine iznosili su oko 240.000 ljudi, od kojih je najmanje 140.000 imalo nepovratne gubitke. Istovremeno je u tom periodu u ruske okupacione snage po ugovoru regrutovano manje ljudi - 232.000 - saopštila je Kancelarija predsednika Ukrajine.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Koliko ljudi i koga Rusija planira da mobiliše?

Ukrajina tvrdi da je ruski Generalštab već pripremio plan za dodatnu mobilizaciju 600.000 ljudi tokom ove i sledeće godine.

- U okviru priprema za dodatni talas mobilizacije i regrutovanje kriminalnih elemenata po ugovoru, počeo je proces izmene ruskog zakonodavstva i propisa. Značajno se pooštrava kontrola vojne evidencije, stvaraju se mehanizmi za regrutovanje ljudi koji služe kazne u ruskim zatvorima i kaznenim kolonijama, a razvijaju se i dodatne mere prinude - navela je ukrajinska vojna obaveštajna služba.

Proširene su i kategorije osuđenika koji mogu da budu primljeni u vojnu službu, uključujući osobe sa neizbrisanim ili još važećim presudama po 11 članova ruskog Krivičnog zakonika.

Među njima su osobe osuđene za krijumčarenje otrovnih, radioaktivnih i eksplozivnih materija, oružja i narkotika, razbojništvo i organizovanje ili učešće u kriminalnim grupama, organizovanje ilegalnih migracija, kršenje bezbednosnih propisa u objektima energetskog sektora, kao i nezakonito rukovanje, krađu ili iznudu nuklearnih materijala i radioaktivnih supstanci.

Rusko rukovodstvo je, kako se navodi, takođe odobrilo proširenje mobilizacije i regrutovanja po ugovoru na značajne kategorije žena koje služe kazne u zatvorima i kaznenim kolonijama.

Radi se i na uvođenju kvota za regrutovanje zaposlenih u organima za sprovođenje zakona, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalnu službu sudskih izvršitelja, Federalnu kazneno-popravnu službu i Istražni komitet.

1/10 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Printskrin/Ministarstvo odbrane Rusije, Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Ministarstvo odbane Rusije

Koliko će trajati obuka mobilisanih?

U zavisnosti od nivoa njihove prethodne obučenosti i procenjenog perioda "preživljavanja" mobilisanih vojnika, obuka bi mogla da traje između 15 i 60 dana.

Prema ukrajinskim obaveštajnim podacima, deo mobilisanih mogao bi da prolazi obuku i na vojnim poligonima u Belorusiji.

Rusko rukovodstvo takođe priprema paket mera za odgovor na moguće negativne društvene i ekonomske posledice uvođenja strožeg ratnog režima u gradovima i regionima.

Navodno se u internim ruskim dokumentima potreba za dodatnim talasom mobilizacije opravdava značajnim rastom nezadovoljstva ratom u regionima. Prema tim podacima, nivo nezadovoljstva u pojedinim oblastima dostiže čak 69 odsto, dok istovremeno opada broj ljudi spremnih da dobrovoljno potpišu vojne ugovore.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Gde Rusija ima najveće probleme sa regrutacijom?

Problemi sa regrutacijom navodno su najizraženiji u Orolskoj i Vladimirskoj oblasti, kao i u Dagestanu.

U Kurganskoj oblasti mesečni ciljevi regrutacije od početka godine ostvareni su sa svega 57 do 69 odsto. U Volgogradskoj oblasti broj potencijalnih kandidata za službu po ugovoru smanjen je za 40 odsto u odnosu na 2025. godinu.

Sličan pad beleži se i u brojnim drugim regionima Rusije.

U poređenju sa 2025. godinom, u pojedinim oblastima broj dužnika, osuđenika i drugih kriminalnih elemenata, migranata i drugih grupa koje su dugo predstavljale važan izvor kandidata za ugovornu službu u ruskoj vojsci smanjen je za 30 do 40 odsto.

Propala je i kampanja za regrutovanje studenata, uprkos tome što je u nju bila uključena ogromna većina ruskih univerziteta.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Kako Kremlj planira da sprovede mobilizaciju?

Rusko rukovodstvo planira i da poveća ličnu odgovornost regionalnih vlasti, kao i da proširi ovlašćenja policije i drugih organa za sprovođenje zakona.

Rusija je već uvela sistem elektronskog dostavljanja poziva za mobilizaciju. Vlasti razvijaju i dodatne mere prinude, uključujući zabranu napuštanja Rusije, uzimanja kredita, kupovine ili prodaje nekretnina, oduzimanje vozačkih dozvola i blokiranje novca na bankovnim računima.

Kompanije takođe proširuju svoja odeljenja za vojnu evidenciju i mobilizaciju. Prema ukrajinskim obaveštajnim podacima, do kraja jula 2026. godine na ruskim platformama za zapošljavanje objavljeno je više od 2.500 novih radnih mesta u tim mobilizacionim jedinicama.

Najverovatniji scenario je da ruski predsednik Vladimir Putin odluku o novom talasu mobilizacije donese nakon izbora za Državnu dumu, koji su zakazani za 18, 19. i 20. septembar ove godine.