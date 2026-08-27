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Ruske oružane snage napale su dronovima sedam ukrajinskih vojnih skladišta i fabriku za montažu dronova u luci Odesa, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

"Sedam skladišnih objekata sa vojnom opremom namenjenom ukrajinskim oružanim snagama oštećeno je u luci Odesa. Pored toga, u luci Odesa oštećen je i pogon za montažu dronova", navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

Ranije danas ruske snage izvele su napad na ukrajinska postrojenja za rafiniranje nafte, metaluršku industriju i logističke centre u Kijevu i još pet gradova, rusko ministarstvo odbrane.

Prema navodima ministarstva, u napadu su korišćena precizna sredstva sa kopna, iz vazduha i sa mora, kao i jurišni dronovi, a pogođeni su objekti u Kijevu, Borispolju, Zaporožju, Kremenčuku, Krivom Rogu i Iličivki.

Kurir.rs/TASS

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