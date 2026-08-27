Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U izraelskim vazdušnim napadima ubijena su danas najmanje tri Palestinca u Pojasu Gaze, saopštili su tamošnji zdravstveni zvaničnici.

Precizirali su da je u vazdušnom napadu ubijena jedna osoba u blizini grada Karara, u južnom delu palestinske enklave, a druga je ubila muškarca u kući u izbegličkom kampu Bič u Gazi, prenela je britanska agencija Rojters.

U još jednom vazdušnom napadu na Gazu kasnije tokom dana ubijen vozač, dodao je isti izvor.

Izraelska vojska nije se oglasila o tim napadima.

1/12 Vidi galeriju Gaza Foto: Jehad Alshrafi / AFP / Profimedia, EPA

Primirje koje su postigle SAD u oktobru 2025. godine, okončalo je velike borbe u Pojasu Gaze, ali Izrael nije obustavio svoje vazdušne napade na enklavu. Izraelska vojska navodi da su njeni vazdušni napadi usmereni na pariranje napadima palestinskog pokreta Hamasa i drugih aktivista.

Hamas optužuje Izrael da krši primirje i potkopava napore da se sprovede plan američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za okončanje sukoba. Plan uključuje, između ostalog, povlačenje Izraela i razoružanje Hamasa.

Više od 1.300 Palestinaca je ubio Izrael u Gazi od stupanja na snagu primirja prošlog oktobra, prema lokalnim zdravstvenim zvaničnicima, dok je Izrael prijavio smrt četiri izraelska vojnika.