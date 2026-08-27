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Američka vojska suočava se sa "više nego kritičnim" nedostatkom naprednih presretača raketa u Evropi, koji je u velikoj meri izazvan ratom predsednika Donalda Trampa sa Iranom, rekli su za Asošijeted pres jedan američki zvaničnik iz oblasti odbrane u Evropi i jedan zvaničnik NATO-a.

To izaziva zabrinutost zbog ranjivosti zemalja NATO-a na potencijalni ruski napad.Američki zvaničnik iz oblasti odbrane rekao je da se najveći razlog za zabrinutost odnosi na nedostatak presretača za sistem Patriot, koji mogu da obaraju ruske balističke rakete velike brzine.

Zvaničnik NATO-a potvrdio je da su zalihe sistema Patriot kod američkih i NATO snaga u Evropi veoma niske. Obojica su govorila anonimno kako bi mogli da iznose informacije o osetljivim vojnim pitanjima.

U slučaju ruskog napada balističkim raketama, na primer na vojni štab ili elektranu, NATO bi mogao da se nađe u sličnoj situaciji kao Ukrajina, kojoj nedostaju presretači Patriot, i bio bi primoran da "prima udarac za udarcem", rekao je američki zvaničnik.

Američka vojska u Evropi "definitivno" nema dovoljno sistema Patriot da zaustavi bilo kakav dugotrajan napad balističkim raketama i imala bi "veoma ograničene" mogućnosti da se odbrani od jedne balističke rakete ili zalutale ruske rakete koja bi skrenula sa kursa, rekao je američki zvaničnik.

To ilustruje lančane posledice Trampove odluke da pokrene rat protiv Irana, sukoba koji ulazi u šesti mesec.

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Zalihe američkih raketa u Evropi prebačene su na Bliski istok, gde su američke i zalivske saveznice ispalile značajan broj presretača, uključujući rakete sistema Patriot, kako bi sprečile iranske napade dronovima i raketama. U nekim od tih napada poginuli su i ranjeni američki vojnici.

Iako se napad Rusije balističkim raketama na zemlje NATO-a ne očekuje neposredno, direktor CIA Džon Retklif otputovao je ove nedelje u Moskvu kako bi upozorio Rusiju da ne napada, objavio je "Volstrit džurnal".

Tramp je umanjio značaj te retke i tajne posete, rekavši da je ona bila "donekle rutinska".

Zvaničnici iz Evrope i NATO-a navode da bi Rusija do 2030. godine mogla biti u poziciji da napadne zemlje članice Alijanse. Očekuje se da će se do tada obnoviti i zalihe raketa Patriot.

U međuvremenu, rat Rusije u Ukrajini mogao bi da oteža Moskvi eventualni raketni napad na Evropu, jer bi za Rusiju predstavljalo veliki izazov da istovremeno vodi vazdušni rat na dva fronta.

Nedostatak raketa za sistem Patriot najviše se oseća u Ukrajini, gde zvaničnici traže dodatnu podršku u oblasti protivvazdušne odbrane, a prethodne isporuke iz SAD takođe su smanjile raspoložive zalihe.

Kijev navodi da samo američki sistemi Patriot mogu da zaustave napredne ruske balističke rakete, koje sve češće probijaju ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

Sjedinjene Američke Države isporučile su Ukrajini stotine raketa za sisteme Patriot tokom četiri i po godine sukoba, ali je rat sa Iranom bio prelomna tačka koja je dovela do dodatnog smanjenja zaliha, rekao je Ed Arnold, viši saradnik Kraljevskog instituta za ujedinjene službe (RUSI), londonskog istraživačkog centra koji se bavi vojnim pitanjima.