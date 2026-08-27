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Američki predsednik Donald Tramp je danas potpisao odluku o preimenovanju jezera Ontario u jezero Amerika.

Tramp je poručio da promena odmah stupa na snagu, javlja Rojters.

Jezero Ontario se nalazi na granici između kanadske oblasti Ontario i američke savezne države Njujork.

Tramp je u utorak najavio mogućnost promene naziva jezera.

Ne očekujemo da ćemo više obavljati mnogo poslova sa Ontariom, poručio je Tramp.

Kurir.rs/Rojters

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