Retklif viđa svog ruskog kolegu jednom u šest meseci ili jednom godišnje. Imaju veoma dobar odnos. Nije bilo nikakve poruke i nije bilo ničeg neobičnog, rekao je Tramp.
Predsednik SAD uveren da nema opasnosti za alijansu
TRAMP: Putin neće napasti teritoriju NATO, Retklif nije išao u Moskvu da prenese bilo kakvu poruku
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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin neće napasti neku od zemalja NATO-a, umanjujući medijske izveštaje da je direktor obaveštajne agencije CIA Džon Retklif upozorio ruske zvaničnike protiv takvog napada ranije ove nedelje.
“On neće napasti teritoriju NATO-a“, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, govoreći o Putinu, preneo je Rojters.
Tramp je nešto ranije u telefonskom intervjuu za Aksios rekao da neće doći do takvog napada i da Retklif nije poslat u Moskvu da prenese bilo kakvu posebnu poruku.
“Retklif viđa svog ruskog kolegu jednom u šest meseci ili jednom godišnje. Imaju veoma dobar odnos. Nije bilo nikakve poruke i nije bilo ničeg neobičnog“, rekao je Tramp.
Kurir.rs/Rojters
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