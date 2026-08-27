Ruska vojska je od jutros u 7.00 do 19.00 napala Ukrajinu "sa oko 140 jurišnih dronova", uključujući više od 100 dronova na mlazni pogon.
PVO neutralisala oko 120 dronova
UKRAJINSKA VOJSKA: Rusija tokom dana lansirala oko 140 dronova, većina išla ka Kijevu
Slušaj vest
Rusija je danas lansirala oko 140 dronova na Ukrajinu, saopštilo je večeras ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.
Ruska vojska je od jutros u 7.00 do 19.00 napala Ukrajinu "sa oko 140 jurišnih dronova", uključujući više od 100 dronova na mlazni pogon, navele su ukrajinske ratno-vazduhoplovne snage.
"Većina neprijateljskih dronova bila je usmerena ka Kijevu", precizira se u saopštenju emitovanom na Telegramu.
Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana je oborila ili neutralisala oko 120 dronova, dodale su ukrajinske ratno vazduhoplovne snage.
Kurir.rs/Beta
2 · Reaguj
Komentariši