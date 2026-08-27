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Rusija je danas lansirala oko 140 dronova na Ukrajinu, saopštilo je večeras ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Ruska vojska je od jutros u 7.00 do 19.00 napala Ukrajinu "sa oko 140 jurišnih dronova", uključujući više od 100 dronova na mlazni pogon, navele su ukrajinske ratno-vazduhoplovne snage.

"Većina neprijateljskih dronova bila je usmerena ka Kijevu", precizira se u saopštenju emitovanom na Telegramu.

Ukrajinska protivvazduhoplovna odbrana je oborila ili neutralisala oko 120 dronova, dodale su ukrajinske ratno vazduhoplovne snage.

Kurir.rs/Beta

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