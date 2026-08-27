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Iranske vlasti poručile su da Sjedinjene Američke Države najpre moraju da preduzmu konkretne korake kako bi ispunile uslove Teherana, posle čega bi Iran pristupio otvaranju Ormuskog moreuza.

Kako prenosi iranska državna novinska agencija IRNA, to je izjavio Mohsen Rezaei, iranski šef bezbednosti i bivši komandant Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).Rezaei je ponovio ranije poruke Teherana da će, ukoliko Vašington "započne bilo kakvo neprijateljsko delovanje", Iran "doneti katastrofu njegovim vojnim i ekonomskim interesima".

Sa druge strane, izvor iz administracije američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da se eventualni dogovori Irana i Omana ne tiču Sjedinjenih Američkih Država.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Izvor je ponovio i čestu tvrdnju američke vlade da je Ormuski moreuz otvoren i da su sve mine uklonjene.

Prema njegovim rečima, trenutno nema pregovora sa Iranom, niti su neki pregovori zakazani, dok pomorska blokada Irana i dalje ostaje na snazi.

Iran i Oman dogovaraju nova pravila za plovidbu kroz Ormuski moreuz.

Pre nego što su SAD i Izrael 28. februara napali Iran, kroz ovaj moreuz prolazila je oko petina nafte kojom se trguje na svetskom tržištu.