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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskipozvao je Ukrajinu, Moldaviju i Rumuniju da ojačaju svoju saradnju, posebno u oblastima energetike, infrastrukture i bezbednosti, posle trilateralnog sastanka sa svojom moldavskom koleginicom Majom Sandu i rumunskim kolegom Nikušorom Danom u Kišinjevu.

"Kada ste sused Rusije, morate u potpunosti sarađivati sa svim svojim ostalim susedima, sa svim ostalim slobodnim narodima", naveo je Zelenski u poruci objavljenoj na Telegramu.

On veruje da je ova saradnja "neophodna za obezbeđivanje pouzdane zaštite" i podsticanje razvoja tri zemlje.

Sastanak, održan povodom Dana nezavisnosti Moldavije, samo nekoliko dana nakon ukrajinskog, "mnogo je više od samog simbola", rekao je ukrajinski predsednik.

"Od sada pa nadalje, i zauvek, moramo sačuvati našu nezavisnost, našu slobodu", dodao je Zelenski navodeći da su narodi tri zemlje, nažalost, već iskusili "odsustvo slobode zbog Moskve".

Kurir.rs/Beta

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