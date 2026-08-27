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Stanovnici pogođeni odronom zemlje i klizištima okrugu Đirong u kineskoj oblasti Tibet, premešteni su na bezbedne lokacije, a svi turisti koji su se zatekli u toj oblasti su evakuisani, saopštile su danas lokalne vlasti.

Ukupno 499 meštana i građevinskih radnika je adekvatno smešteno, dok je istovremeno 555 turista evakuisano i prevezeno na sigurno uz koordinaciju nadležnih organa za kulturu i turizam, prenela je Sinhua.

U akciju spasavanja uključile su se i službe civilnog vazduhoplovstva. Do danas popodne, ove službe su prevezle 324 pripadnika spasilačkih ekipa i dostavile 24 tone opreme za spasavanje, osnovnih životnih namirnica i medicinskih sredstava u područje pogođeno katastrofom, pružajući podršku hitnim intervencijama i izmeštanju ugroženog stanovništva.

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Foto: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Odron zemlje pogodio je juče granični prelaz Đirong između Kine i Nepala u istoimenom okrugu na Tibetu.

U odronu su najmanje tri osobe poginule, 558 se vodi kao nestalo, dok su dva lokalna stanovnika spasena.

Sa druge strane granice, u Nepalu, nakon klizišta i poplava broj poginulih povećan je na 389, dok se više od 1.300 ljudi vode kao nestali, većinom stranih državljana.

Broj spasenih i povređenih u Nepalu je dostigao 466, ali spasioci nastavljaju užurbano da tragaju za preživelima razorne bujične poplave.
Stručnjaci smatraju da uzrok poplava nije bio zemljotres, već "urušavanje glečera i pokretanje bujice nanosa" izražavajući zabrinutost zbog mogućeg "drugog i trećeg talasa" koje bi mogli da izazovu nanosi u rekama.

Kurir.rs/Agencije

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