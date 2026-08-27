Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je danas da će se jezero Ontario i dalje tako zvati, pošto je američki predsednik Donald Tramp saopštio da ga je preimenovao u Jezero Amerika.

“To ime je staro više od 400 godina, nastalo je pre kanadske Konfederacije i Deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država”, naveo je Karni na platformi X.

On je dodao da Kanađani takođe znaju da ime koje odgovara stvarnosti glasi jezero Ontario, što je, kako je naveo, “važilo tada, sada i važiće zauvek”.

Foto: Printskrin

Tramp je izjavio ranije danas da je preimenovao jezero Ontario u Jezero Amerika, naglasivši da ova odluka stupa na snagu odmah.

On je u Ovalnom kabinetu potpisao izvršnu uredbu kojom se nalaže zvaničnim službama SAD za geografske nazive da izemene ime ovog jezera.

Jezero Ontario, jedno od pet velikih jezera u Severnoj Americi, nalazi se na granici između kanadske provincije Ontario i američke savezne države Njujork.

Nedelju dana pre donošenja ove uredbe, trodnevni intenzivni trgovinski pregovori između SAD i Kanade potpuno su propali.