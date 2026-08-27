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Grupa stanovnika španske enklave Seuta na severu Afrike upala je danas u mali kamp za migrante na plaži Benitez i zapalila ga, preneo je Pais.

Migranti su pobegli sa lica mesta, dok je policija formirala kordon kako bi obuzdala demonstrante.

U međuvremenu, tokom dana održana su saslušanja u španskom Kongresu o situaciji u Seuti, tokom kojih je Narodna partija (PP) zahtevala da ministar teritorijalne politike Anhel Viktor Tores predstavi plan koji sadrži “ciljeve, odgovorna lica, resurse i vremenske okvire” za rešenje krize.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Tores je obećao apsolutnu transparentnost u vezi događaja u Seuti, gde je krajem jula više od 72.000 ljudi ušlo iz Maroka, mada se većina ubrzo dobrovoljno vratila.

Ministar pravde Feliks Bolanjos negirao je da je vlada unapred znala za “razmere priliva od 70.000 ljudi” u Seuti, pripisujući krizu “pogrešnom prikazivanju na društvenim mrežama” u vezi sa presudom Vrhovnog suda.

Ovom presudom je odlučeno da se praksa hitnog vraćanja s granice ne može primenjivati na osobe koje u Seutu i Melilju pokušavaju da uđu plivajući ili morskim putem.

Španska policija je 20. avgusta počela akciju sklanjanja migranata sa plaže El Trampolin i iz oblasti Loma Kolmenar u privremene prihvatne centre.