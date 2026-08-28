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Direktor CIA Džon Retklifove nedelje je boravio u tajnoj poseti Moskvi, kako bi tamošnjim zvaničnicima preneo svoje mračne procene položaja Rusije u ratu u Ukrajini, piše danas Njujork tajms pozivajući se na sadašnje i bivše zvaničnike SAD upoznate sa detaljima posete.

Izvori su naveli da je Retklif tokom posete pozvao rusku stranu da postigne dogovor pre nego što se njena vojna i ekonomska situacija dodatno pogorša.

Retklif je navodno ovu poruku preneo direktoru ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) Aleksandru Bortnikovu.
On nije iznosio nikakve pretnje o potencijalnim posledicama po rusku stranu ukoliko predsednik Vladimir Putin ignoriše procenu direktora CIA i odluči da nastavi borbe, navodi američki list.

Džon Retklif Donald Tramp
Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Analitičari CIA već dugo sumnjaju u to da li Putinovi savetnici predsedniku uopšte prenose iskrene procene o toku i ceni rata.

CIA već duže vreme održava kanale komunikacije sa FSB-om i Spoljnoobaveštajnom službom Rusije, poznatijom kao SVR.

Zvaničnici navode da se Retklifov obaveštajni kanal sa Bortnikovom odvija paralelno sa zasebnim kanalima komunikacije koje su Stiv Vitkof i Džared Kušner, zaslanici predsednika SAD Donalda Trampa, uspostavili sa drugim visokim Putinovim savetnicima.

Pojedini zvaničnici izrazili su nadu da će Putin, koji je i sam bivši obaveštajac, poruku direktora CIA doživeti kao hitniju i verodostojniju od poruka koje stižu uobičajenim diplomatskim kanalima.

Za sada nije jasno da li je Retklifova poruka nagovestila bilo kakvu promenu u politici Sjedinjenih Američkih Država prema Rusiji ili Ukrajini, navodi Njujork tajms.

Kurir.rs/Njujork tajms

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