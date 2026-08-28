"Nemačke vlasti će morati da odgovore na niz neprijatnih pitanja"

"Nemačke vlasti će morati da odgovore na niz neprijatnih pitanja"

Slušaj vest

Kijevski režim nije mogao sam da izvrši teroristički napad na gasovod "Severni tok", a da ostane neprimećen, rekao je ruski ambasador u Nemačkoj Sergej Nečajev.

"Početni pokušaji da se sabotaža prikaže kao čin ukrajinskih amaterskih ronilaca nisu uspeli. Apsolutno je jasno da su iza terorističkih napada stajale ukrajinske državne strukture. Takođe je očigledno da kijevski režim sam ne bi mogao da izvrši takav napad u međunarodnim vodama, a da ostane neotkriven", rekao je Nečajev za nemačku redakciju RT-a.

Dodao je da se istina o terorističkim napadima na glavne evropske objekte kritične infrastrukture, koji su prouzrokovali kolosalnu ekonomsku i ekološku štetu, ne može sakriti.

"Nemačke vlasti će morati da odgovore na niz neprijatnih pitanja i procene postupke kijevskog režima, koji, s jedne strane, stalno moli Berlin za milijarde evra, dok s druge strane namerno nanosi ogromnu štetu nemačkoj ekonomiji i industriji. Neće biti moguće prećutkivati ovo pitanje", naglasio je ambasador.

Hapšenje Ukrajinca Foto: RONALD WITTEK/EPA

Rusija insistira na razjašnjenju ko je izvršio teroristički napad i ko ga je naredio, podvukao je ruski diplomata.

Eksplozije na dva ruska gasovoda za izvoz ka Evropi – "Severni tok 1" i "Severni tok 2" – dogodile su se 26. septembra 2022. godine. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile mogućnost ciljane sabotaže. "Nord Strim AG", operater "Severnog toka", napomenuo je da je šteta na cevovodima bez presedana i da je nemoguće proceniti vreme popravke.

Kancelarija ruskog generalnog tužioca pokrenula je slučaj međunarodnog terorizma. Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, naglasio je ranije da je Ruska Federacija više puta tražila informacije o eksplozijama na "Severnom toku", ali da ih nikada nije dobila.