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Niz eksplozija odjeknuo je Kijevom u kasnim večernjim satima u četvrtak, nakon što su ukrajinske vazduhoplovne snage upozorile da se ruski dron na mlazni pogon kreće ka centru glavnog grada.

Vazduhoplovstvo Ukrajine saopštilo je da je bespilotna letelica na mlazni pogon uočena u blizini Brovarija, istočno od Kijeva, i da se kretala ka centru grada. Zbog pretnje od ruskih dronova proglašena je vazdušna uzbuna u Kijevu i nekoliko drugih regiona.

Šef Vojne uprave Kijeva, Timur Tkačenko rekao je da je protivvazdušna odbrana bila aktivna u glavnom gradu neposredno pre ponoći.

Novi napad usledio je nakon što je Rusija u četvrtak, između 7 i 19 časova, lansirala oko 140 jurišnih dronova na Ukrajinu, od kojih je više od 100 bilo na mlazni pogon, navodi ukrajinsko vazduhoplovstvo.

Većina dronova bila je usmerena ka Kijevu. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je ili neutralisala oko 120 od približno 140 dronova, dok se više od 10 bespilotnih letelica na mlazni pogon i dalje nalazilo u ukrajinskom vazdušnom prostoru u 19 časova.

Ranije u četvrtak, objavljeno je da su četiri osobe povređene u ruskim napadima na Kijev, od kojih su dve prebačene u bolnicu. Materijalna šteta zabeležena je u nekoliko delova glavnog grada.

Kijev je već veći deo četvrtka proveo pod vazdušnim uzbunama, dok je Rusija izvodila napade balističkim raketama i dronovima na glavni grad i okolni region.