UMRO KRALJ HARALD! Na prestolu bio 35 godina, a preminuo u 89. godini života!
Harald je na norveški presto stupio 17. januara 1991. godine, nasledivši svog oca Olava V. Sa 89 godina bio je najstariji aktivni monarh u Evropi.
Odabrao da ostane na prestolu do kraja života
Kralj Harald je tokom svoje vladavine uvek odbijao mogućnost abdikacije. Kako je ranije govorio, njegova zakletva na funkciju odnosila se na doživotnu službu.
Uz njega je decenijama bila kraljica Sonja, takođe 89-godišnjakinja. Njih dvoje venčali su se 1968. godine, nakon višegodišnjeg čekanja i uprkos početnom protivljenju, jer je Sonja poticala iz građanske porodice.
U Norveškoj je Harald važio za veoma bliskog narodu i popularnog kralja. U mladosti se takmičio u jedrenju na nekoliko Olimpijskih igara.
Poslednje godine obeležili problemi sa zdravljem
Haraldove poslednje godine bile su obeležene brojnim zdravstvenim problemima. Tokom 2024. godine smanjio je obim svojih kraljevskih dužnosti.
Nakon teške infekcije koju je dobio tokom boravka u Maleziji, tada mu je ugrađen pejsmejker. Posle toga je u više navrata morao da bude hospitalizovan.
Sin Hakon preuzeo kraljevske dužnosti
Zbog zdravstvenih problema, deo kraljevskih dužnosti već je ranije preuzeo njegov sin, prestolonaslednik Hakon (52).
Nakon smrti svog oca, Hakon će sada postati novi kralj Norveške.