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Harald je na norveški presto stupio 17. januara 1991. godine, nasledivši svog oca Olava V. Sa 89 godina bio je najstariji aktivni monarh u Evropi.

Odabrao da ostane na prestolu do kraja života

Kralj Harald je tokom svoje vladavine uvek odbijao mogućnost abdikacije. Kako je ranije govorio, njegova zakletva na funkciju odnosila se na doživotnu službu.

Uz njega je decenijama bila kraljica Sonja, takođe 89-godišnjakinja. Njih dvoje venčali su se 1968. godine, nakon višegodišnjeg čekanja i uprkos početnom protivljenju, jer je Sonja poticala iz građanske porodice.

U Norveškoj je Harald važio za veoma bliskog narodu i popularnog kralja. U mladosti se takmičio u jedrenju na nekoliko Olimpijskih igara.

Harald V Foto: Carl Sandin / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Poslednje godine obeležili problemi sa zdravljem

Haraldove poslednje godine bile su obeležene brojnim zdravstvenim problemima. Tokom 2024. godine smanjio je obim svojih kraljevskih dužnosti.

Nakon teške infekcije koju je dobio tokom boravka u Maleziji, tada mu je ugrađen pejsmejker. Posle toga je u više navrata morao da bude hospitalizovan.

Harald V Foto: MARIUS SIMENSEN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Sin Hakon preuzeo kraljevske dužnosti

Zbog zdravstvenih problema, deo kraljevskih dužnosti već je ranije preuzeo njegov sin, prestolonaslednik Hakon (52).

Princ Hakon i princeza Mete-Marit na kraljevskom događaju u Norveškoj Foto: DPPA / Sipa USA / Profimedia