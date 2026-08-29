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Mehanizovana kolona izraelske vojske ušla je u provinciju Kuneitra na jugu Sirije kako bi izvršila pretragu područja, javila je sirijska televizija.

Prema navodima, izraelska vojska je blokirala put između naselja Ufanija i Han Arnabah, gde njihove patrole pretražuju kuće u potrazi za militantima radikalnih grupa i skladištima oružja.

U sredu su izvršene operacije čišćenja terena u susednim naseljima Ajn el-Varda i Trindžeh; lokalni aktivisti su pokušali da ometaju okupacione snage blokirajući prolaz duž autoputa.

Kao odgovor, otvorena je upozoravajuća vatra.

25. avgusta, sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je putovanje izraelskog ministra odbrane Izraela Kaca u demilitarizovanu zonu u provinciji Kuneitra, nazivajući to opasnom provokacijom.

Damask je zahtevao da jevrejska država poštuje sporazum iz 1974. o razdvajanju izraelskih i sirijskih trupa na Golanskoj visoravni.

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