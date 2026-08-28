(KMG) -- Kineski indeks novih pokretača ekonomskog rasta porastao je za 12,5 odsto u 2025. godini, pri čemu indeks transformacije i nadogradnje i indeks razvoja zasnovanog na inovacijama zajedno čine skoro dve trećine porasta, pokazuju juče objavljeni podaci.

Indeks novih pokretača ekonomskog rasta dostigao je 153,pri čemu je vrednost za baznu 2022. godinu postavljena na 100. Sva četiri podindeksa porasla su u odnosu na godinu ranije, pokazuju podaci Instituta za statističke nauke Nacionalnog zavoda za statistiku (NBS).

Indeks transformacije i nadogradnje porastao je za 22,7 odsto, što je najbrži rast među četiri podindeksa, i doprineo je ukupnom rastu indeksa sa 34,1 odsto. Indeks razvoja zasnovanog na inovacijama porastao je za 12,9 odsto, uz doprinos ukupnom rastu od 31,4 odsto, čime je njihov zajednički doprinos iznosio 65,5 odsto.