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Rat SAD protiv Irana ozbiljno je uzdrmao budžet američke mornarice, koja se suočava sa velikim finansijskim manjkom i prinuđena je da preusmerava novac namenjen platama vojnika i drugim troškovima kako bi finansirala vojne operacije.

Do ovih saznanja došao je "Gardijan" na osnovu internih dokumenata i razgovora sa više sadašnjih i bivših zvaničnika Pentagona.

Sukob, koji traje od kraja februara, postao je jedan od najvećih finansijskih izazova za američku vojsku poslednjih decenija, a najveći teret trenutno nosi mornarica.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Novac za rat uzima se iz fonda za plate

Prema dokumentima u koje je "Gardijan" imao uvid, američka mornarica je ostala bez dovoljno sredstava da pokrije troškove rata, pa je novac prebacivan sa različitih budžetskih stavki, uključujući fondove namenjene isplati zarada vojnim licima.

Zvaničnici tvrde da se koristi takozvano "kreativno budžetiranje" kako bi se izbegla situacija u kojoj bi pojedini računi ostali neplaćeni. Jedan visoki izvor iz Pentagona rekao je da mornarica trenutno "sastavlja kraj s krajem" dok čeka dodatni novac od Kongresa.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Oružje se troši brže nego što može da se proizvede

Rat protiv Irana iscrpeo je ogromne količine skupocenih projektila i municije. Posebno su pogođene zalihe protivvazdušnih raketa Patriot, krstarećih projektila i druge precizne municije koja se koristi za odbranu američkih baza i savezničkih ciljeva na Bliskom istoku.

Američki zvaničnici upozoravaju da se određene vrste projektila troše mnogo brže nego što industrija može da proizvede nove.

1/15 Vidi galeriju Ispraćaj kovčega sa telom ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija iz iračkog grada Karbale Foto: Khalil Hamra/AP

Odlažu se popravke brodova i održavanje flote

Kako bi uštedela novac, mornarica je počela da odlaže održavanje brodova, popravke opreme i druge aktivnosti koje nisu označene kao hitne. To izaziva zabrinutost među vojnim komandantima, koji upozoravaju da bi dugoročno mogla da opadne borbena spremnost američke flote.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Pentagon traži još 67 milijardi dolara

Administracija predsednika Donalda Trampa zatražila je od Kongresa dodatnih 67 milijardi dolara za pokrivanje troškova rata sa Iranom.

Međutim, nije izvesno da će zahtev biti odobren. Rat je sve nepopularniji među američkim građanima, a pojedini članovi Kongresa dovode u pitanje činjenicu da sukob nije formalno odobren glasanjem u Kongresu.





1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Admirali upozoravaju na ozbiljan problem

Komandant američke mornarice admiral Deril Kodl upozorio je da mornarici ponestaje sredstava za svakodnevno funkcionisanje.

Slična upozorenja izneo je i vojni analitičar Tod Harison, koji smatra da će finansijski problemi trajati mesecima i da će uticati na sposobnost SAD da odgovore na druge moguće krize u svetu.

1/4 Vidi galeriju Američki vojni transportni avion Boing C-17A Globemaster III Foto: dieBildmanufaktur, dieBildmanufaktur.ch / Alamy / Profimedia, VDWI Aviation / Alamy / Profimedia, Jiri Sima / Česká ilustrační fotografie / Profimedia

Pentagon umanjuje razmere krize

Ministarstvo odbrane SAD zvanično tvrdi da američka vojska i dalje ima dovoljno resursa za izvršavanje svih zadataka i odbacuje tvrdnje da je mornarica pred finansijskim kolapsom.