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Ukrajinski dronovi jutros su dronovi napali Moskvu i Jaroslavsku oblast u Rusiji. Ruske vlasti su izvestile o operacijama protivvazdušne odbrane, a deo autoputa M8 u Jaroslavskoj oblasti je zatvoren zbog napada. Crni dim je viđen u blizini Pavlovskog Posada u Moskovskoj oblasti, izveštava Pravda.

Deo auto-puta zatvoren u pravcu Moskve

Gubernator Jaroslavske oblasti, Mihail Jevrajev, izvestio je o "opasnosti od dronova" i potvrdio da vojska i bezbednosne službe rade na odbijanju napada. "Jedinice Ministarstva odbrane i bezbednosnih agencija rade na odbijanju napada", rekao je on.

Zbog situacije, deo autoputa M8 u pravcu Moskve je zatvoren za saobraćaj. Neke linije javnog prevoza u Jaroslavlju su preusmerene ili saobraćaju skraćenim rutama.

Jevrajev je dodao da međugradski autobusi koji koriste zatvorenu deonicu privremeno ne saobraćaju. Nije precizirano koje su zgrade bile meta.

Ruski medij Astra izveštava da su se na društvenim mrežama pojavile fotografije koje navodno prikazuju razbijene prozore na nekim zgradama.

Napad na širu Moskvu

Dronovi su takođe napali Moskvu i Moskovsku oblast. Gradonačelnik Sergej Sobjanjin tvrdi da je ruska protivvazdušna odbrana oborila dva drona koja su se kretala ka prestonici.

"Sistem protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane uništio je dva drona koja su letela ka Moskvi. Službe za vanredne situacije su na terenu na mestu otpada", rekao je Sobjanjin.