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Velika bela ajkula izronila je u blizini ekspedicionog broda kod obale Nove Škotske, u Atlantskom okeanu, ostavljajući bez daha čak i iskusne istraživače.

Dugačka je više od šest metara, i jedna je od najvećih ikada otkrivenih, možda čak i najveća, piše nemački Bild.

- Ogromna je. Bila je kao podmornica koja izranja - izvestila je biolog koji je bio na brodu. Ona i njene kolege nazvali su životinju "Velika ruža", po oznaci u obliku cveta na njenom leđnom peraju.

Video snimak je sada omogućio istraživačima da prvi put izmere veličinu ženke.

Nekoliko stručnjaka snimalo je dokumentarac "Nedelja ajkula" u blizini kanadske provincije Nova Škotska. Prema Diskaveri kanalu, misija je smatrana "rizičnom" jer je tim i sam ušao u vodu u kavezu. Nekoliko ajkula bilo je opremljeno uređajima za praćenje, i sve su plivale do istog mesta.

Kada je bačen mamac za ribu, pojavljivalo se sve više i više velikih belih ajkula. ​​Odjednom su nestale. Očigledno, kako bi izbegle da i same postanu mamac za "Veliku ružu".

- O, Bože, o, Bože - uzviknuli su naučnici u neverici kada su videli masivnu ženku na pramcu. Podvodni snimci su kasnije pokazali kako je "Velika ruža" jednim zalogajem otkinula komad tune, a zatim se vratila u dubine.

Snimci dronom pružili su dokaz: Životinja je bila znatno veća od broda, koji je širok oko četiri metra.

- Nikada ranije nisam video tako ogromnu ajkulu; bio sam šokiran. Dugačka je više od 6 metara - rekao je poznati istraživač mora dr Nil Hameršlag, koji je vodio istragu.

Do sada je "Dip Blu", snimljen kod meksičkog ostrva Gvadalupe 2013. godine, smatran najvećom velikom belom ajkulom na svetu. Međutim, tačno merenje džina nikada nije postignuto.

- To je jedna od najvećih u istoriji - rezimirao je stručnjak Pol de Gelder. Tim procenjuje da je "Velika ruža" stara oko 50 godina i teška najmanje tri tone. Štaviše, zbog svoje ekstremne širine od preko 1,80 metara, najverovatnije je trudna.