Slušaj vest

Jutarnje sunce obasjava usku ulicu u Kramatorsku, punu prodavaca koji na nekada prometnoj pijaci nude domaće povrće i meso.

Intenzivirani ruski napadi na grad na prvoj liniji fronta, koji je dugo služio kao ključno logističko središte u istočnom delu Donjecke oblasti, oterali su većinu kupaca. Ipak, prodavci i dalje moraju da zarade za život i stižu oko šest ujutru, suočavajući se sa čestim nestancima struje i vode u gradu koji se postepeno prazni.

Među njima je i Serhij, 54-godišnji muškarac koji već 15 godina prodaje na pijaci. Iza sklopivog stola na kojem su dva cela pileta, pokušava da proda poslednja dva komada kako bi mogao da ode kući. Iznad pijace zuji FPV dron.

"Vidite, odleće, i niko se više ni ne trza jer su se ljudi već navikli na loše stvari", rekao je Serhij, koji je iz bezbednosnih razloga tražio da bude predstavljen samo imenom, za Kijev Independent.

"Ionako ne možemo ništa da uradimo povodom toga."

Serhij kaže da prodavci pokušavaju da ne razgovaraju o situaciji, a poznata lica na pijaci pružaju im osećaj normalnosti. Iako postoji betonsko sklonište, ljudi ga uglavnom ne koriste ni kada odjekuju eksplozije.

Jedna žena kupuje pile po ceni od 150 grivni po kilogramu.

"Želim vam lep, divan dan. Srećno", kaže Serhij nakon što je spakovao piletinu, dok u daljini odjekuje eksplozija.

Kako se ruske trupe postepeno približavaju Kramatorsku, grad se suočava sa sve intenzivnijim napadima dronovima i klizećim bombama. Lokalne vlasti su Kramatorsk, okolna sela i Slavjansk formalno proglasile područjima aktivnih neprijateljstava, što omogućava lokalnim vlastima da donose odluke o bezbednosti civila, evakuaciji i pružanju pomoći.

Prema podacima Vojne uprave Donjecke oblasti, do 26. avgusta najmanje 13 ljudi je poginulo, a oko 150 je ranjeno u Kramatorsku tokom ovog meseca.

Grad se nalazi na nešto više od 10 kilometara od ruskih trupa. Stanovnici kažu da ograničavaju kretanje i izlaze samo zbog posla i neophodnih obaveza. Bele i zelene anti-FPV mreže prekrivaju brojne gradske puteve, pružajući određenu zaštitu od dronova, ali ne i od klizećih bombi.

1/5 Vidi galeriju Kramatorsk , 25. avgust 2026. Foto: PRESS SERVICE OF THE 93RD SEPARA/93RD MECHANIZED BRIGADE P.S.

Život pod neprijateljskim dronovima i klizećim bombama

"Kramatorsk sve više trpi sudbinu drugih gradova u Donbasu kako se ruske snage približavaju", rekao je za Kijev Independent vojni analitičar Majkl Kofman, viši saradnik u Programu za Rusiju i Evroaziju u Karnegijevom fondu za međunarodni mir.

"Grad postaje nebezbedan za civile zbog ruskih dronova koji deluju u istočnim delovima i svakodnevnog bombardovanja klizećim bombama."

Pre rata, Kramatorsk je bio važno industrijsko središte, poznato po velikim fabrikama i Starokramatorskom mašinskom zavodu. Nakon ruske okupacije 2014. godine, Ukrajina je oslobodila grad u julu iste godine. Iako je od početka pune invazije 2022. godine više puta bio napadan, Kramatorsk je do 2025. uživao relativni mir.

Sada se situacija brzo menja.

Kasno popodne jednog dana u avgustu, ruski napad dronom pogodio je filijalu Nove pošte, pri čemu je jedna osoba poginula, a sedam je ranjeno. Lokalna policija dokumentovala je posledice napada pre nego što se sklonila zbog opasnosti od novog udara.

U centru grada i dalje rade brojni restorani, kafići i prodavnice, ali neki počinju da zatvaraju.

U supermarketu Čudo Market, pedesetogodišnja Ljudmila Drovko pomaže kupcima na samoposluživanju. Prethodno je tri godine radila u drugoj filijali, sve dok je ruski napad nije uništio 3. avgusta. Samo nekoliko dana kasnije, 20. avgusta, ruski napad klizećom bombom uništio je i njeno novo radno mesto.

1/18 Vidi galeriju Posledice masovnog ruskog napada balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu Kijev Foto: Dan Bashakov/AP

"Grad umire"

Guverner Donjecke oblasti Vadim Filaškin rekao je da je jedna osoba poginula, a deset povređeno kada je Rusija izvela devet napada klizećim bombama na Kramatorsk. Drovko kaže da se osoblje tokom napada sklonilo u sklonište, što je verovatno sprečilo veći broj žrtava.

"Izuzetno je teško biti primoran da menjaš posao više od jednom u jednom mesecu, a istovremeno proživljavati sve intenzivnije napade ne samo na poslu već i kod kuće", rekao je Drovko za Kijev Independent.

"Ne spavamo, napadi su stalni i svaki put neočekivani... Čujemo glasne eksplozije i sve u nama se trza dok instinktivno tražimo zaklon."

Drovko, čiji roditelji imaju više od 70 godina, kaže da nije spremna da napusti Kramatorsk. U tom gradu su nastale njene najlepše uspomene - od udaje do rođenja sina. Danas joj, međutim, šetnja poznatim ulicama donosi bol, jer na mestima gde su nekada bili vrtići, škole, bioskopi i parkovi vidi posledice razaranja.

Nestanak struje i vode nedavno je trajao pet dana. Drovko se nada da će tokom zime biti grejanja, ali je zabrinuta jer se bolnice zatvaraju, a grad u kojem je provela ceo život brzo menja.

"Ne možemo da verujemo šta se sada dešava (sa gradom)", kaže Drovko.

"Grad umire."

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Strah od zaborava i borba za mrvice normalnosti

Niz ulicu od uništenog supermarketa nalazi se mali kafić u kojem radi Lina, 54-godišnja barista. Kaže da se plaši da radi nakon što je ruski dron tokom dana pogodio zgradu iznad njenog kafića. Ipak, nema mnogo mogućnosti da pronađe drugi posao.

"Sve se iznenada srušilo, vrata su eksplodirala, sve, plafon je eksplodirao", kaže ona.

"Bila je samo prašina. Nisam videla kuda da bežim, a nisam znala kuda da bežim. Nisam čak ni imala vremena da se uplašim."

Kafić je nakon nekoliko dana popravki ponovo otvoren. Lina kaže da joj je najteže da se posle 20 časova vraća kući, gde živi sama u gotovo praznoj zgradi. Pokušava da se iscrpi na poslu kako bi zaspala pre nego što je eksplozije tokom noći ponovo probude.

Njen najveći strah je da će ostati "zaglavljena pod ruševinama" ako zgrada bude pogođena. Dve škole koje je pohađala su uništene, kao i veliki deo njenog komšiluka.

"Nadamo se (da će se situacija poboljšati), ali sve je manje nade", kaže Lina.

Ipak, planira da ostane u Kramatorsku ukoliko ne bude naređena potpuna evakuacija. Plaši se da će, ako ode, možda izgubiti mogućnost da se ikada vrati.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Za neke stanovnike Kramatorsk je i dalje relativno bezbedno utočište u poređenju sa gradovima bliže frontu.

Među njima je 43-godišnja Ana Zajceva, koja je u februaru 2025. pobegla iz Kostjantinivke. Danas radi u berbernici u centru Kramatorska. Mnogi njeni bivši klijenti takođe su se preselili u grad, pa joj on sve više liči na novi dom.

Zajceva radi šest dana nedeljno i dnevno ima između pet i sedam klijenata. Svesna je da možda neće još dugo moći da ostane u Kramatorsku, ali joj posao pomaže da se izbori sa ratom.

"Rat je, ali samo sedeti i čekati dok nešto ne poleti na vas nije opcija", rekla je Zajceva za Kijev Independent.