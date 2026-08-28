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Vest o smrti norveškog kralja Haralda Vsaopštila je norveška kraljevska palata, navodeći da je preminuo u bolnici u Oslu. Harald je poslednjih godina imao ozbiljne zdravstvene tegobe, zbog kojih je sve češće morao da bude hospitalizovan i da smanjuje broj javnih obaveza.

Na presto je stupio 1991. godine, nakon smrti svog oca, kralja Olava V. Tokom više od tri decenije vladavine postao je jedna od najpoznatijih i najpopularnijih ličnosti u Norveškoj. Važio je za monarha koji je uspeo da očuva tradiciju, ali i da kraljevsku porodicu približi savremenom norveškom društvu.

Norveški kralj Harald V Foto: JAVAD PARSA/NTB

Detinjstvo proveo u izbeglištvu za vreme Drugog svetskog rata

Godine 1940. cela norveška kraljevska porodica morala je da napusti Oslo nakon nemačke invazije. Zbog bezbednosti odlučeno je da se članovi porodice razdvoje. Kralj Hakon VII i njegov sin Olav ostali su u Norveškoj, dok je Marta sa decom - Ragnihild, Astrid i Haraldom - krenula ka Švedskoj.

Do švedske granice stigli su u noći 10. aprila. Iako je Marta bila rođena u Švedskoj, porodica je naišla na probleme na graničnom prelazu. Prema svedočenju princeze Astrid, pušteni su tek nakon što je vozač zapretio da će automobilom probiti rampu. Drugi izvori, međutim, navode da njihov prelazak granice nije bio toliko dramatičan.

Harald V Foto: Cornelius Poppe/NTB

Situacija je bila dodatno komplikovana jer je švedski ministar spoljnih poslova Kristijan Ginter odbio zahtev kralja Hakona i Olava da jednu noć provedu u Švedskoj, bez interniranja.

Harald je narednih dana boravio u Salenu, a zatim se 16. aprila sa porodicom preselio u dom princa Karla Bernadota u Frotuni. Deset dana kasnije prešli su u palatu Drotningholm u Stokholmu.

Švedski kralj Gustav V imao je korektan i prijateljski odnos prema norveškim gostima, ali je porodici bilo jasno stavljeno do znanja da se tema rata u Norveškoj ne sme pokretati.

Harald V sa ocem i dedom Foto: SCANPIX/NTB

Pojedini uticajni švedski političari čak su želeli da se Marta i Harald vrate u Norvešku, kako bi Nemci mogli da ga proglase kraljem.

Nakon što su kralj Hakon i Olav 7. juna morali da napuste Norvešku, postalo je jasno da ni Švedska možda nije dovoljno bezbedna za ostatak porodice. Zbog toga su počele pripreme za odlazak u Sjedinjene Američke Države.

Marta je sa decom 17. avgusta napustila Evropu iz Petsama u Finskoj, ukrcavši se na američki vojni transportni brod "American Legion".

Harald V Foto: Lise Aserud/NTB

Godine u SAD

Harald je sa majkom i sestrama tokom rata živeo u Vašingtonu, dok su njegov otac Olav i deda, kralj Hakon, boravili u Londonu zajedno sa norveškom vladom u egzilu.

Jedan od događaja iz tog perioda koji je Harald posebno zapamtio dogodio se 1945. godine. Kao dete stajao je iza američkog predsednika Frenklina Ruzvelta tokom ceremonije njegove inauguracije za četvrti predsednički mandat, održane ispred Bele kuće.

Princ Hakon i princeza Mete-Marit Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia

Boravak u Sjedinjenim Državama ostavio je trag i na njegov govor. Kada je kasnije govorio engleski, u njegovom izgovoru mogao se primetiti blag američki akcenat.

Tokom rata Harald je posećivao norveške vojnike koji su se obučavali u SAD. Putovao je i u Kanadu, gde je obilazio norveško vojno osoblje u bazi "Mala Norveška" u Ontariju. Od 1943. godine pohađao je školu White Hall Country School zajedno sa svojim sestrama.

Nakon završetka Drugog svetskog rata, Harald se 1945. godine zajedno sa porodicom vratio u Norvešku.

kralj Harold V Foto: Lise Aserud/NTB

Kralj koji je modernizovao monarhiju

Harald je ostao upamćen po tome što je dodatno modernizovao norvešku monarhiju. Posebnu pažnju privukao je njegov brak sa SonjomHaraldsen, koja nije poticala iz aristokratske porodice. Njihova veza godinama je nailazila na protivljenje, ali su se venčali 1968. godine i ostali zajedno gotovo šest decenija.

Kralj je tokom svoje vladavine često opisivan kao pristupačan i blizak običnim građanima. Upravo zbog takvog odnosa prema javnosti stekao je veliku popularnost, a njegovo obraćanje naciji i pojavljivanja u javnosti često su doživljavani kao simbol stabilnosti i kontinuiteta.

Harald je bio i veliki ljubitelj sporta. U mladosti se takmičio u jedrenju i predstavljao Norvešku na Olimpijskim igrama. Kasnije je ostao aktivan u sportskim i međunarodnim organizacijama.

Kralj Harald V Foto: Cornelius Poppe/NTB

Zdravlje mu se poslednjih godina pogoršalo

Zdravstveni problemi postali su sve izraženiji poslednjih godina. Kralj je u više navrata završavao u bolnici zbog infekcija i drugih zdravstvenih komplikacija, a tokom jednog boravka u inostranstvu morao je da bude hitno hospitalizovan. Nakon toga ugrađen mu je pejsmejker.

Zbog narušenog zdravlja, njegov sin i prestolonaslednik Hakon sve češće je preuzimao kraljevske dužnosti. Hakon je u prethodnim godinama već obavljao funkciju regenta kada njegov otac nije bio u mogućnosti da obavlja obaveze.

Harald V iz mlađih dana Foto: Lise Aserud/NTB

Hakon postaje novi kralj Norveške

Harald iza sebe ostavlja suprugu, kraljicu Sonju, ćerku Martu Luiz, sina Hakona i šestoro unučadi. Nakon njegove smrti, Hakon preuzima presto i postaje novi kralj Norveške.