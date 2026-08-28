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Ćerka bivšeg rumunskog političara Kazimira Joneskua pronađena je mrtva a jednoj farmi u opštini Mušatešti, u okrugu Arđeš, gde je boravila nekoliko dana kod prijatelja.

Viktorija (22) je tamo stigla 21. avgusta, a poslednji put je viđena u utorak uveče, oko 21 čas. U sredu ujutru pronašao ju je sam domaćin, koji je odmah pozvao policiju.

Pronađeno i oproštajno pismo

Prvi podaci iz istrage ukazuju na to da je devojka, koja se inače borila sa depresijom, oduzela sebi život vešanjem. Policajci su u kući pronašli i oproštajno pismo u kojem je Viktorija tražila oproštaj od svoje porodice.

Na lice mesta izašli su policajci i forenzičari, a uviđaj nije pokazao tragove nasilja koji bi izazvali sumnju u neki drugi uzrok smrti.

Telo devojke biće poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, a istraga se nastavlja kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti događaja.

Kazimir Jonesku je bio jedna od poznatih figura rumunske politike nakon Revolucije, obavljajući dužnost poslanika i senatora tokom 1990-ih i 2000-ih godina.

Šta su rekli iz policije?

"Tokom današnjeg dana, 26. avgusta, policijski službenici Policijske uprave grada Kurtea de Arđešobavešteni su o tome da je jedna mlada osoba izvršila samoubistvo dok se nalazila u objektu u opštini Mušatešti.