ĆERKA BIVŠEG POLITIČARA PRONAĐENA MRTVA NA FARMI! Užas u srpskom komšiluku, otkriveni potresni detalji smrti mlade Viktorije (22)
Ćerka bivšeg rumunskog političara Kazimira Joneskua pronađena je mrtva a jednoj farmi u opštini Mušatešti, u okrugu Arđeš, gde je boravila nekoliko dana kod prijatelja.
Viktorija (22) je tamo stigla 21. avgusta, a poslednji put je viđena u utorak uveče, oko 21 čas. U sredu ujutru pronašao ju je sam domaćin, koji je odmah pozvao policiju.
Pronađeno i oproštajno pismo
Prvi podaci iz istrage ukazuju na to da je devojka, koja se inače borila sa depresijom, oduzela sebi život vešanjem. Policajci su u kući pronašli i oproštajno pismo u kojem je Viktorija tražila oproštaj od svoje porodice.
Na lice mesta izašli su policajci i forenzičari, a uviđaj nije pokazao tragove nasilja koji bi izazvali sumnju u neki drugi uzrok smrti.
Telo devojke biće poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, a istraga se nastavlja kako bi se precizno utvrdile sve okolnosti događaja.
Kazimir Jonesku je bio jedna od poznatih figura rumunske politike nakon Revolucije, obavljajući dužnost poslanika i senatora tokom 1990-ih i 2000-ih godina.
Šta su rekli iz policije?
"Tokom današnjeg dana, 26. avgusta, policijski službenici Policijske uprave grada Kurtea de Arđešobavešteni su o tome da je jedna mlada osoba izvršila samoubistvo dok se nalazila u objektu u opštini Mušatešti.
Na lice mesta izašli su policajci Seoske policijske stanice Domnešti, koji su potvrdili navode iz prijave. Nažalost, medicinska ekipa koja je stigla na teren konstatovala je smrt dvadesetdvogodišnje devojke iz Bukurešta", saopštila je Policijska uprava okruga Arđeš.
(Kurir.rs/Observatornews)