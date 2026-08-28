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Hakon, koji ima 53 godine, godinama je postepeno preuzimao sve više kraljevskih dužnosti zbog sve lošijeg zdravstvenog stanja svog oca, a u nekoliko navrata obavljao je i funkciju regenta. Njegova najstarija ćerka Ingrid Aleksandra sada je prestolonaslednica.

Na presto dolazi u osetljivom trenutku za norvešku kraljevsku porodicu, koju su poslednjih meseci potresali skandali povezani sa njegovom suprugom Mete-Marit i njenim sinom Marijusom Borgom.

Princeza Mete-Marit, princ Hakon Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kao mladić pokušavao da pobegne od kraljevske uloge

Hakon je kao mladić nastojao da živi što dalje od kraljevskog protokola i pažnje javnosti.

Za razliku od oca i dede, koji su studirali na Oksfordu, on je završio Berkli. Privlačili su ga američka muzička scena i surfovanje, a govorio je da želi da bude što dalje od kuće.

Po povratku u Norvešku 1999. godine upoznao je Mete-Marit na muzičkom festivalu. Njihova veza izazvala je veliku pažnju javnosti jer je ona bila "obična građanka" i samohrana majka.

Venčali su se 2001. godine i dobili dvoje dece, Ingrid Aleksandru i Sverea Magnusa. Hakon je Marijusa, sina Mete-Marit iz prethodne veze, odgajao kao svog posinka.

Princ Hakon i princeza Mete-Marit na kraljevskom događaju u Norveškoj Foto: DPPA / Sipa USA / Profimedia

Kraljevsku porodicu potresaju skandali

Hakon na presto dolazi nakon što su objavljeni dokumenti koji su otkrili kontakte Mete-Marit sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Dodatni udarac za kraljevsku porodicu predstavljao je slučaj Marijusa Borga Hojbija. On je u junu proglašen krivim po dve tačke optužnice za silovanje i jednoj za porodično nasilje, a osuđen je na četiri godine zatvora.

Hakon je ranije javno govorio o saosećanju prema žrtvama, ali je istovremeno pružao podršku svojoj porodici.

1/8 Vidi galeriju Norveški kralj Harald V preminuo je u 89. godini života. Vladao je Norveškom od 1991. godine, ukupno 35 godina. Foto: JAVAD PARSA/NTB, Terje Bendiksby/NTB, SCANPIX/NTB

Četvrti kralj moderne Norveške

Hakon VIII postao je četvrti norveški kralj od obnove samostalne monarhije 1905. godine.

Norveška je tada, nakon raskida unije sa Švedskom, na referendumu odlučila da zadrži monarhiju. Danski princ Karl postao je kralj Hakon VII, a nakon njega na presto su došli Olav V i Harald V.