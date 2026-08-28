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Tajfun Saudel je u petak ujutru pogodio istočnu obalu Kine na dve lokacije, što je dovelo do evakuacije stanovništva i obustave železničkog i trajektnog saobraćaja od strane vlasti.

Tajfun je pogodio grad Tajdžou oko 8 sati po lokalnom vremenu, a zatim Vendžou sat vremena kasnije, javili su državni mediji. To je treći tajfun koji je pogodio provinciju Džeđang ove godine.

1/8 Vidi galeriju Tajfun Saudel pogodio istočnu obalu Kine Foto: NASA WORLDVIEW HANDOUT/NASA WORLDVIEW, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA

Očekuje se da će Saudel doneti obilne kiše Džeđangu i Fuđijanu, provinciji na jugoistočnoj obali, sa mogućim obilnim pljuskovima, saopštila je novinska agencija Sinhua.

Kako se tajfun kreće u unutrašnjost, mogao bi doneti obilne padavine i Hubeju, Guangsiju i Junanu.

Vlasti u Vendžouu naredile su evakuaciju više od 820.000 ljudi, dok su oni u Tajdžouu privremeno obustavili putničke trajektne linije i objavili da je potrebno evakuisati 52.000 ljudi, izvestio je CCTV.

Železnički operater "Čajna Reilvej Šangaj Grup" privremeno je obustavio usluge na nekim linijama u Džeđangu u četvrtak i petak, dodao je CCTV.