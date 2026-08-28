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Besni demonstranti zapalili su migrantske kampove u Seuti dok napetost raste zbog učestalih upada preko granice na ovu špansku teritoriju.

Šokantni snimci prikazuju plamen koji guta šatore i gust dim koji se diže u vazduh iznad ogromnih kampova u kojima hiljade ljudi borave od prošlomesečne masovne "invazije" na granicu.

Lokalno stanovništvo Seute viđeno je kako maha španskim zastavama nakon što je preplavilo to područje i sukobilo se s policijom koja je čuvala kampove.

Meštani su svoj bes iskalili rušeći improvizovane šatore na plažama. Svedoci tvrde da su pojedini migranti uzvratili gađajući demonstrante kamenicama.

Napad na vojsku i reakcija lokalnih vlasti

Tenzije su kulminirale nakon što je grupa od oko 70 migranata u četvrtak napala vojno vozilo, što je izazvalo gnevnu reakciju lokalnog stanovništva. Jedan vojnik u kamionu povređen je odletelim kamenom, a policija je uhapsila 12 Marokanaca zbog sumnje da su učestvovali u zasedi.

Mnogi građani optužuju vlasti za izostanak reakcije u uklanjanju migranata.

Kisi Čandiramani, većnica za finansije, izjavila je za lokalne medije da je "napetost u gradu Seuti izuzetno visoka" jer "nema odgovora" od strane vlade.

"Osećamo se napušteno", rekla je u četvrtak, dodajući da demonstranti uprkos svemu treba da ostanu mirni jer rastuće neprijateljstvo neće rešiti krizu.

Jedan meštanin je na mreži X napisao: "Ovim hrabrim patriotama se ne može zameriti, s obzirom na to da je prošlo mesec dana od početka invazije, a niko ništa nije preduzeo".

Blokada humanitarne pomoći i suzavac na ulicama

Sukobi između izgrednika i policije učestali su poslednjih dana.

U četvrtak je više desetina demonstranata organizovalo miran protest blokirajući pakete hrane Crvenog krsta namenjene migrantima.

Mnogi su mahali španskim zastavama i skandirali "moraju da odu" i "napolje sa Crvenim krstom", pre nego što je policija upala na to područje i razbila okupljenu masu. Dan ranije, policija je upotrebila suzavac kako bi rasterala demonstrante u blizini migrantskih kampova.

Novi talas pristizanja i tragični bilans na moru

Civilna garda je postavila pojačane "zaštitne barijere", ali je u četvrtak još jedan čamca sa migrantima pristao na plažu.

Dramatični snimci prikazuju velike grupe migranata kako skaču sa plovila i žure ka obali u Regionalnom parku Kalblanke, u blizini Mursije.

Prošlog meseca, lažne glasine koje su kružile društvenim mrežama izazvale su masovnu invaziju na Seutu - pri čemu je talas uglavnom muškaraca preplivao deonicu od 8 milja iz Maroka do enklave.

Prema navodima zvaničnika, više od 140 ljudi izgubilo je život u tom pokušaju.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Incidenti u gradu i intervencija vojske

Desetine hiljada migranata vratile su se preko granice, ali su oni koji su ostali izazvali ogroman gnev. Jedan muškarac je optužen da je provalio u stan jedne žene i uvukao joj se u krevet samo u donjem vešu.

Provalnik je uhapšen i osuđen na 16 meseci zatvora, što je zamenjeno deportacijom i petogodišnjom zabranom ulaska u Španiju.