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Najmanje 49 ljudi je poginulo, a 33 je povređeno u Južnom Sudanunakon što su naoružani pljačkaši stoke iz savezne države Juniti, na severu zemlje, napali zajednicu stočara u susednoj državi Varap, saopštili su zvaničnici.

Međuetničko i međuopštinsko nasilje često je u Južnom Sudanu, gde se stočari sukobljavaju zbog oskudnih pašnjaka i izvora vode za stoku. Nasilje dodatno podstiče velika količina oružja u rukama civila.

Brutalan napad, kako ga je opisao ministar informisanja Varapa Vilijam Vol Majom Bol, počeo je u zoru. Napadnut je kamp stočara u okrugu Tonž Sever.

On je izrazio saučešće porodicama žrtava i pozvao "na uzdržanost dok vlade dve države uspostavljaju saradnju kako bi počinioci bili privedeni pravdi".

Ministarka informisanja države Juniti Njakenja Johanes rekla je Rojtersu da napadači nisu svi bili iz te države, ali je dodala da zvaničnici rade na tome da obezbede miran suživot zajednica u oba regiona.

U Južnom Sudanu očekuju se predsednički izbori u decembru, prvi od sticanja nezavisnosti od severnog suseda Sudana 2011. godine.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

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